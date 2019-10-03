Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму
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Администрация президента по окончании осенней региональной кампании начала сбор предложений об изменении избирательного законодательства под выборы в Госдуму 2021 г. Об этом рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации, и собеседник в «Единой России». Свои идеи должны представить единороссы, политтехнологи, власти регионов и кремлевская рабочая группа по изменению выборных законов. «Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.
Пока это все предварительные наброски, оговаривается один из собеседников: «Понятно, что Дума должна быть контролируема, но и соответствовать новым реалиям. В обществе есть запрос и на новые политические силы». Поэтому обсуждается и идея новых партпроектов: это может быть, например, зеленая партия или перезапуск Партии пенсионеров за социальную справедливость. «Они и сейчас, не особо активно агитируя, набирают в регионах по 5–7%», – отмечает один из собеседников, добавляя, что крайний срок для запуска проектов – весна 2020 г.
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