Политика / Власть
Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Поправки для затравки

Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму

Новые поправки ужесточат существующие правила игры, предполагают эксперты

Администрация президента по окончании осенней региональной кампании начала сбор предложений об изменении избирательного законодательства под выборы в Госдуму 2021 г. Об этом рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации, и собеседник в «Единой России». Свои идеи должны представить единороссы, политтехнологи, власти регионов и кремлевская рабочая группа по изменению выборных законов. «Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.

Пока это все предварительные наброски, оговаривается один из собеседников: «Понятно, что Дума должна быть контролируема, но и соответствовать новым реалиям. В обществе есть запрос и на новые политические силы». Поэтому обсуждается и идея новых партпроектов: это может быть, например, зеленая партия или перезапуск Партии пенсионеров за социальную справедливость. «Они и сейчас, не особо активно агитируя, набирают в регионах по 5–7%», – отмечает один из собеседников, добавляя, что крайний срок для запуска проектов – весна 2020 г.

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Комментарии
Arty
02:39 03.10.2019
Ничего нового,власть традиционно отвечает на любые вызовы ужесточением законодательства и практик в сочетании с явным жульничеством ( единороссы маскируются под самовыдвиженцев).
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