Производство боевых самолетов в Новосибирске может прекратиться

Максим Стулов / Ведомости

Самый крупный контракт на поставку нестратегических боевых самолетов – контракт 2012 г. на 92 фронтовых бомбардировщика Су-34 на сумму около 100 млрд руб. практически завершен. Новый же контракт будет таков, что сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, говорит источник, близкий к Минобороны.

На днях сформирована вторая эскадрилья Су-34 в составе 2-го гвардейского смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск). Три Су-34 прибыли туда 2 октября, сообщил телеканал «Звезда». Теперь в Шаголе находятся 24 Су-34, их поставки в полк завершены, подтверждает человек, близкий к Минобороны. Всего Новосибирский авиазавод (НАЗ; филиал АФК «Сухой»; входит в ОАК) построил для Минобороны 132 Су-34, ими вооружены четыре полка. Контракты обеспечили НАЗу загрузку на десятилетие, говорит топ-менеджер одного из авиастроительных предприятий: несмотря на низкую рентабельность (порядка 3–5%), завод мог ежегодно передавать военным 14–16 бомбардировщиков. Но им осталось передать всего четыре машины, и сейчас встал вопрос о том, сколько машин готовы законтрактовать военные в рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 гг.

По словам источника, близкого к Минобороны, подписание нового контракта на Су-34 может состояться в конце 2019 – начале 2020 г. Военные готовы приобрести 48 машин, утверждает человек в авиапромышленности, но это значит, что производство упадет до шести единиц в год: «Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» – завод в Комсомольске-на-Амуре». При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство, считает собеседник. На НАЗе уже собирают элементы конструкции для пассажирского лайнера Sukhoi SuperJet, стратегического бомбардировщика Ту-160, а в будущем возможна сборка больших беспилотников «Охотник». В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.

ОАК стоит перед тяжелым выбором: с экономической точки зрения надо закрыть примерно половину авиазаводов, но по социально-политическим причинам этому будут препятствовать местные власти и Кремль, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Но лучше их закрыть сейчас, по возможности перепрофилировав на производство авиаагрегатов, чем потратить впустую очередные субсидии, считает эксперт.

Сегодня доля загрузки завода в рамках межзаводской кооперации – уже более 40% от общего производства, говорит представитель ОАК. Она будет расти, на сегодня нет никаких решений об изменении производственной модели предприятия. «С учетом ожидаемого уменьшения гособоронзаказа идет проработка различных вариантов развития индустриальной модели ОАК в целом и места каждого предприятия в этой модели, включая НАЗ», – отмечает собеседник.

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