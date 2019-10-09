Берлин отверг предложения Лондона по соглашению о выходе из Евросоюза

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Fabrizio Bensch / REUTERS

Правительство Великобритании после телефонного разговора премьер-министра Бориса Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель больше не надеется на заключение сделки по выходу страны из Европейского союза (ЕС). Меркель сказала Джонсону, что сделка «крайне маловероятна», если Северная Ирландия не останется в составе Таможенного союза ЕС, рассказали представители британского правительства журналистам BBC News и Sky News. В связи с этим правительство считает заключение сделки «по сути, невозможным, причем не только в данный момент, но и в принципе». Представитель канцлера ФРГ подтвердил, что лидеры провели беседу, но никаких деталей не раскрыл. Британская оппозиция и представители ЕС обвинили правительство Джонсона в попытке сорвать переговоры. «На кону не какая-то глупая игра в обвинения друг друга. На кону будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы наших народов. Вы не хотите сделки, вы не хотите отсрочки, не хотите отмены [решения о выходе из ЕС] – так чего вы хотите?» – написал в своем Twitter председатель Совета ЕС Дональд Туск.

Джонсон представил ЕС измененную версию соглашения в прошлую среду. Поправки касались пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией. Согласно новому плану по истечении переходного периода 31 октября 2020 г. вся Великобритания выйдет из единого европейского таможенного пространства и всех остальных структур ЕС, но Северная Ирландия до 2025 г. останется под действием норм, регулирующих единый рынок с Ирландией. Таким образом, на внутриирландской границе товары не будут досматриваться, но за их ввоз и вывоз будут взиматься таможенные пошлины.