Признание ФБК иностранным агентом призвано затруднить его участие в политике

Власть надеется, что статус иностранного агента лишит Алексея Навального (справа) поддержки россиян Евгений Разумный / Ведомости

В реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, внесен Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщило в среду Министерство юстиции. Соответствие организации признакам иностранного агента установлено в ходе «проведенного Главным управлением Минюста по Москве текущего контроля за ее деятельностью», говорится в сообщении.

Согласно закону «О некоммерческих организациях» НКО вносится в список иностранных агентов при двух условиях: она должна получать финансирование из-за рубежа и вести политическую деятельность. Иностранным финансированием закон признает деньги и имущество, полученные не только от иностранных государств и граждан, международных и иностранных организаций, но и от российских юридических лиц, получающих деньги и иное имущество от указанных источников.

Статус иностранного агента накладывает на НКО дополнительные обязательства (прежде всего в части отчетности и маркировки распространяемой ею продукции). За их нарушение предусмотрены административные штрафы (до 300 000 руб. для должностных лиц и до 500 000 руб. для юридических), а за «злостное нарушение» может наступить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, согласно избирательному законодательству НКО-агенты не могут прямо или косвенно участвовать в выборах и референдумах. Например, «Левада-центр» из-за статуса агента не вправе в период избирательной кампании публиковать предвыборные опросы.

В чем обвиняют ФБК

ФБК никогда не получал иностранных пожертвований, написала в Twitter пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. «Это решение – такое же давление на нас и попытка остановить нашу деятельность, как и дело о мнимом отмывании денег», – уверена она. Директор ФБК Иван Жданов также подтвердил, что фонд и его сотрудники не получали иностранного финансирования, деятельность фонда прозрачна, а отчеты регулярно сдаются в Минюст. Навальный заявил, что требует от Минюста показать «хоть копейку иностранных денег, полученную нами».

В начале августа СКР сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании денег в ФБК. Следователи указывали, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, и легализованы сотрудниками фонда. СКР утверждал, что речь идет об 1 млрд руб., но позже сумму снизили до 75 млн руб. В сентябре в ФБК и штабах Навального прошли обыски по этому делу, а Басманный суд арестовал счета фонда и НКО. Движение средств по всем счетам было заблокировано. Общую сумму замороженных на счетах средств ФБК не называл. По информации Ярмыш, обеспечительная мера коснулась 75 млн руб.

Минюст сообщил «Ведомостям», что признаки иностранного агента в деятельности ФБК выявлены «в ходе текущего контроля». «Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании и США», – говорится в ответе Минюста на запрос. И. о. директора департамента Минюста по делам НКО Владимир Титов заверил ТАСС, что это решение никак не связано с расследованием СКР, и уточнил, что «только в 2019 г. были получены из-за рубежа средства на сумму 140 000 в рублевом эквиваленте». «Были два транша из Испании и один из США», – добавил чиновник.

Позже Минюст сообщил и о конкретных спонсорах ФБК – это компания Star-Doors.Com LLC из США и некий испанец по имени Roberto Fabio Monda Cardenas.

Star-Doors.Com LLC – американская компания, занимающаяся производством дверей для шкафов. По информации из официального реестра юрлиц Флориды, компания зарегистрирована в этом штате и ее контактными лицами являются Юлия и Юрий Маслиховы. «Ведомостям» не удалось связаться с ними по телефонам, найденным в реестре. Сотрудница Star-Doors.Com подтвердила «Открытым медиа», что Маслихов действительно перечислял деньги ФБК, но делал это как частное лицо в пользу другого частного лица, будучи при этом гражданином России.

Информации о втором источнике еще меньше: поиск в Google показал, что человек с таким именем работает менеджером в нескольких компаниях в Мадриде. Согласно испанскому реестру юрлиц этот же человек является представителем Fabrilad Сontratas SL.

Зачем это нужно

Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев поясняет, что иностранные агенты должны маркировать всю свою продукцию и сайт соответствующей пометкой, сдавать в Минюст раз в квартал отчет о своих расходах и отчет о деятельности. За непредставление документов предусмотрены штрафы. Кроме того, теперь ФБК не вправе участвовать в выборах в любом качестве, но именно как организация, или сотрудники – как его представители, говорит юрист. Но практика применения закона такова, что Минюст, прокуратура, а вслед за ними и суды расценивают любое участие члена НКО-иноагента в общественной жизни, даже в личном качестве, именно как представителя такой организации. Об этом говорят десятки дел подобных НКО. С учетом такого подхода избиркомы могут отказывать лицам, которые тесно связаны с ФБК, в участии в выборах, хотя такой подход и незаконен, считает Оленичев.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, решение Минюста можно объяснить двояко. Во-первых, нуждами пропаганды: «В то, что Навальный – американский агент, верит все меньше избирателей, вот власти и решили подвести под это обвинение хоть какую-то базу». Вторая версия – аппаратная, говорит эксперт: «СКР не удалось добыть в рамках заведенного летом уголовного дела никаких серьезных доказательств, и возникло сопротивление судейского сообщества». Судьи чувствуют политическую конъюнктуру и не хотят брать ответственность за откровенно «кривые» решения, полагает Галлямов: «Чтобы убедить их быть менее принципиальными, политический блок администрации президента или ФСБ и решили подкрепить свою просьбу неким «правовым» аргументом: вы, дескать, за кого заступаетесь? За организацию, официально признанную иностранным агентом?»