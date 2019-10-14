«Лига безопасного интернета» научит школьников бороться с опасным контентом

«Лига безопасного интернета», получила 11 млн руб. на акцию «Месяц безопасного интернета» Максим Стулов / Ведомости

В число крупнейших получателей президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) по итогам второго конкурса 2019 г. вошла «Лига безопасного интернета», получившая 11 млн руб. на акцию «Месяц безопасного интернета». В описании проекта говорится, что в 2019 г. специалисты лиги уже провели в школах более 2000 уроков по основам безопасности в интернете и получили поддержку Минпросвещения. В рамках нового проекта планируется проведение уроков безопасного интернета для 80 000 школьников в 10 регионах, конкурса на лучший рисунок по той же теме и анкетирования по вопросам информационной безопасности.

Учредителем лиги является Фонд святителя Василия Великого бизнесмена Константина Малофеева. НКО занимается «противодействием распространению [опасного] интернет-контента», помогает госструктурам в борьбе с созданием и распространением такой информации, а также оказывает помощь подросткам. У лиги есть кибердружины, которые выявляют в сети опасный контент.

В целом по итогам конкурса наибольшую поддержку получили проекты в области культуры и образования. Самый крупный грант в 75 млн руб. выиграл Фонд развития физтехшкол на организацию международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. 50 млн руб. выделено театральной премии «Золотая маска». 28 млн руб. получит фонд «Всемирная ассоциация российской прессы», в соучредителях которой ТАСС, на «укрепление кадровой базы русскоязычных зарубежных СМИ». Предполагается, что проект будет включать шесть учебных курсовых потоков для 240 сотрудников русскоязычных СМИ ближнего и дальнего зарубежья.

20 млн руб. выделены Союзу кинематографистов во главе с режиссером Никитой Михалковым на «всероссийский питчинг дебютантов» – конкурс молодых кинематографистов, которым будут выдаваться гранты по 500 000 руб. Ранее эта НКО уже дважды получала гранты на общую сумму 20,5 млн руб. Всемирная ассоциация выпускников вузов, председателем совета которой является бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев (он вошел в тройку кандидатов в сенаторы от Калмыкии), получила 18,6 млн руб. на Международный ресурсный медиацентр, призванный содействовать «реализации социальных проектов и инициатив в сфере общественной дипломатии». 15 млн руб. получит НКО «Вектор» для разработки модели «противодействия школьному буллингу», 13 млн выделены на фестиваль «Старый новый рок», экспертный совет которого возглавляет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Всего на конкурс было подано более 9000 заявок, до независимой экспертизы допущено 8432 проекта. Между победителями будет распределено 4,35 млрд руб.

Власть старается создавать собственную, лояльную повестку, считает политолог Аббас Галлямов: «Когда понадобится – критиковать оппозицию, продвигать ценности «патриотизма», «консерватизма» и всего чего угодно». Для этого нужно большое количество спикеров – желательно солидных, из тех, что на слуху, добавляет эксперт: «Их надо подкармливать, они должны бояться потерять доступ к источнику ресурсов».