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Крупнейший президентский грант получит организатор чемпионата по программированию

Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2019 г., по итогам которого гранты на общую сумму 4,35 млрд руб. получили более 2100 организаций. Об этом сообщается на сайте фонда, обратил внимание РБК.

Самый большой грант в 75 млн руб. получил Фонд развития физтехшкол из Подмосковья – на проведение международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Второе место – у НКО «Золотая маска», получившей 50 млн руб. на проведение одноименного театрального фестиваля.

Третье – у Фонда развития современного искусства, получившего 29,5 млн руб. на поиск и поддержку молодых талантов в области искусства. Президиум фонда возглавляет Иван Демидов, недавно ставший руководителем парка «Зарядье».

Четвертое и пятое места – у Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (28,1 млн руб.) и Союза художников России (27,4 млн руб.). Первому деньги выделены на курсы повышения квалификации работников русскоязычных зарубежных СМИ, второй получил средства на всероссийский молодежный арт-фестиваль «Молодость России».

Среди получателей грантов числится и Союз кинематографистов России, руководителем которого является Никита Михалков. Ему будут выданы 20,3 млн руб. на продвижение дебютантов.

Фонд президентских грантов работает как единый оператор с 2017 г. С момента основания он провел шесть этапов конкурса. Всего в рамках второго этапа 2019 г. поступило 9000 заявок от 7400 некоммерческих организаций, сообщил РБК сам фонд.