Очередная попытка избирательной реформы откладывается как минимум до декабря

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Председатель ЦИК Элла Памфилова надеется, что комиссия под руководством первого замглавы кремлевской администрации Сергея Кириенко одобрит предложенные поправки Алексей Никольский / ТАСС

Кремлевская рабочая группа по изменению выборного законодательства, как ожидается, рассмотрит предложения Центризбиркома (ЦИК) в конце ноября, сообщила в среду журналистам председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, до этого времени ЦИК продолжит принимать инициативы экспертов, желающих принять участие в этой работе. Предложения по изменению законодательства, которые в среду обнародовала группа экспертов при председателе ЦИК, тоже изучат, обещает Памфилова. Но радикальной реформы ждать не стоит, предупреждает она: потребность в кардинальных изменениях возникает в связи с корректировкой политического вектора, это не прерогатива комиссии. ЦИК же, по словам его председателя, сосредоточился на четырех основных позициях, по которым предложения практически подготовлены. Они связаны со смягчением муниципального фильтра на губернаторских выборах, упрощением процедуры сбора и проверки подписей, отменой обязательной предварительной регистрации наблюдателей на участках и изменением статуса избиркомов муниципальных образований (ИКМО). «Это тот минимум, который мы намерены довести до ума», – говорит Памфилова.

Близкий к ЦИК человек рассказывает, что инициативы как минимум по двум из четырех этих пунктов – снижению муниципального фильтра до 5% и отказу от предварительного уведомления комиссий о направляемых на участки наблюдателях – были подготовлены еще минувшей весной и принципиальных изменений в них вносить уже не планируется. Более серьезной проработки требует «казус ИКМО» – речь идет о том, что ЦИК и избиркомы регионов должны стать вышестоящими по отношению к муниципальным комиссиям, председателей ИКМО должны избирать по предложению вышестоящих комиссий, а сами председатели – нести персональную ответственность за неисполнение их решений. Помощь экспертного сообщества потребуется при работе над корректировкой правил сбора и проверки подписей, говорит собеседник. Кроме того, уже подготовлена новая редакция соглашения с МВД, где четко прописано: министерство будет обязано предоставить по итогам проверки подписей исчерпывающую информацию, чтобы кандидат мог определить, в связи с чем забракован тот или иной автограф.