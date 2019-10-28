Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете

Хотя Кремль не раз призывал не путать символы власти с ее представителями

Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Судьи как символ власти

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Получить штраф за оскорбление власти в интернете может едва ли не любой ее критик Евгений Разумный / Ведомости

Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале. Его краткий комментарий касался очередного административного ареста соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в июне 2019 г.: «Какие б... эти путинские судьи». Теперь политологу грозит штраф на сумму от 30 000 до 100 000 руб. по так называемому закону о неуважении к власти, который вступил в силу в марте этого года. Дата суда еще не назначена.

Как следует из протокола об административном правонарушении, «10 июня 2019 г. в 18 часов 06 минут <...> на своей персональной странице под именем Fyodor Krasheninnikov, доступной для обозрения неопределенному кругу лиц с количеством подписчиков 6410 лиц, осуществил распространение текстового комментария <...> относительно судей Российской Федерации. <...> Выразился в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».