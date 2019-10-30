Российские подлодки могут стрелять ракетой «Булава» только с запада на восток

22 из 32 испытаний «Булавы» были признаны успешными Министерство обороны РФ

Стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) для подводных лодок РС-30 «Булава», поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка). Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что пуск осуществлялся из подводного положения. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, добавил, что «Булава» вышла из шахты ракетоносца, находившегося в акватории Белого моря, во вторник в 17.57 и успешно преодолела расстояние свыше 5500 км, что подтверждается расшифровкой телеметрической информации, сделанной специалистами после прибытия боевых блоков на полигон. Целью пуска являлось испытание систем «Князя Владимира», пояснил собеседник: контрольный пуск является необходимым условием для передачи субмарины флоту. Изначально К-549 должен был войти в состав Северного флота в 2017 г., но из-за необходимости доводки ряда систем программу испытаний пришлось значительно расширить, поэтому его сдача состоится в конце 2019 – начале 2020 г.

Следующую подлодку этого проекта – «Князь Олег» – планируется ввести в состав Тихоокеанского флота в конце 2020 г., после завершения программы ходовых испытаний и проведения зачетного пуска «Булавы», говорит источник, близкий к главному штабу ВМФ. Этот пуск будет тоже произведен из акватории Белого моря по полигону Кура, т. е. с запада на восток, уточняет собеседник. Это объясняется как вопросами логистики (проводить стрельбы во время испытаний логичнее ближе к производителю подлодок – северодвинскому «Севмашу», чтобы в случае необходимости суметь оперативно вернуть лодку на завод для устранения дефектов), так и тем, что полигон Кура оснащен всеми необходимыми средствами контроля, позволяющими снимать показания со всех состоящих на вооружении типов стратегических МБР.

То, что имеющиеся сейчас у Тихоокеанского флота два «Борея» (К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») с момента прибытия на базу в Вилючинск в 2013–2014 гг. ни разу не проводили стрельбы «Булавой» с востока на запад, собеседник объясняет необходимостью серьезной модернизации полигона Чижа (Архангельская обл.), который использовался для таких стрельб ранее. Последние годы вопрос подготовки экипажей к пускам ракет удавалось решать за счет их ротации между Северным и Тихоокеанским флотами, так что говорить о неготовности личного состава «Бореев» к проведению пуска из зоны ответственности Тихоокеанского флота неверно, считает он. Однако вопрос с модернизацией полигона Чижа рано или поздно придется поднимать, полагает менеджер предприятия судостроительной промышленности. После списания из состава Тихоокеанского флота физически и морально устаревшей подлодки К-44 «Рязань» (проект 667БДР «Кальмар») именно «Бореи» должны будут стать основной стратегической единицей Тихоокеанского флота, поэтому возможность осуществления пусков «Булавы» в любом из заданных направлений имеет и политическое значение, убежден собеседник.