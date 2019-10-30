Возможных участников думской кампании проверят региональными выборами

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Писатель и патриот Захар Прилепин (в центре) решил попробовать себя в большой политике Андрей Веселов / РИА Новости

На выборах в парламенты регионов осенью 2020 г. планируется протестировать партийные проекты, которые в 2021 г. будут участвовать в выборах в Госдуму, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента. Среди них национал-патриотические организации вроде созданного на днях движения «За правду» писателя Захара Прилепина или партии «Родина», экологические проекты (например, партия «Зеленые» и «Альянс зеленых»), Партия роста и «Гражданская платформа» в качестве либеральных проектов и др. В роли защитника левых взглядов и социальных прав граждан может выступить Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), хорошо показавшая себя на осенних выборах, говорят собеседники.

Тест на нужность

По словам одного из них, каждую партию предлагается проверить как минимум на одном регионе и в зависимости от результатов уже решать, допускать ли ее на выборы в Госдуму. Хотя успех на выборах в заксобрание не означает допуска к выборам-2021, оговаривается собеседник: «Если «Зеленые» наберут 20%, то зачем они [такие сильные] нужны в Госдуме?» В то же время если допустить к выборам в Думу много малых партий, то за счет перераспределения голосов не преодолевших 5%-ный барьер можно будет получить дополнительные мандаты для партии власти, отмечает он.