Суд отказался отменять результаты электронных выборов в Мосгордуму

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Максим Стулов / Ведомости

Чертановский райсуд Москвы в среду отказал экс-кандидату в депутаты Мосгордумы Роману Юнеману, который добивался отмены результатов голосования на электронном участке № 5003, где проходил эксперимент по онлайн-голосованию. Из-за неоднократных сбоев в системе многие избиратели не смогли проголосовать удаленно, доказывал заявитель. У них также не было возможности проголосовать на обычных участках, так как там из списков избирателей их уже вычеркнули. Согласно протоколу об итогах электронного дистанционного голосования, в список избирателей было внесено 2743 человека а доступ к протоколам получили 2525. Не воспользовались доступом 148 избирателей – по мнению заявителя, это могло произойти из-за технических сбоев, ведь по регламенту на голосование дается всего 15 минут, а повторный доступ не предоставляется. Это не позволяет установить реальное волеизъявление избирателей и компрометирует систему электронного голосования, доказывал Юнеман, уступивший сопернице Маргарите Русецкой всего 84 голоса.

Суд заслушал семерых свидетелей, в том числе сотрудников избиркома и нескольких избирателей, рассказавших о трудностях, с которыми они столкнулись при онлайн-голосовании, но отказался привлечь к процессу сотрудников департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, который занимался организацией электронного голосования, и истребовать электронный реестр избирателей и другие технические сведения, которые позволили бы восстановить детали произошедшего. Отказ затребовать электронный список избирателей судья Оксана Бадова обосновала запретом разглашать персональные данные.