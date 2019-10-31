Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: Суд оправдал электронику

Суд отказался отменять результаты электронных выборов в Мосгордуму

Судьи не готовы к рассмотрению столь специфических вопросов, констатирует эксперт

Чертановский райсуд Москвы в среду отказал экс-кандидату в депутаты Мосгордумы Роману Юнеману, который добивался отмены результатов голосования на электронном участке № 5003, где проходил эксперимент по онлайн-голосованию. Из-за неоднократных сбоев в системе многие избиратели не смогли проголосовать удаленно, доказывал заявитель. У них также не было возможности проголосовать на обычных участках, так как там из списков избирателей их уже вычеркнули. Согласно протоколу об итогах электронного дистанционного голосования, в список избирателей было внесено 2743 человека а доступ к протоколам получили 2525. Не воспользовались доступом 148 избирателей – по мнению заявителя, это могло произойти из-за технических сбоев, ведь по регламенту на голосование дается всего 15 минут, а повторный доступ не предоставляется. Это не позволяет установить реальное волеизъявление избирателей и компрометирует систему электронного голосования, доказывал Юнеман, уступивший сопернице Маргарите Русецкой всего 84 голоса.

Суд заслушал семерых свидетелей, в том числе сотрудников избиркома и нескольких избирателей, рассказавших о трудностях, с которыми они столкнулись при онлайн-голосовании, но отказался привлечь к процессу сотрудников департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, который занимался организацией электронного голосования, и истребовать электронный реестр избирателей и другие технические сведения, которые позволили бы восстановить детали произошедшего. Отказ затребовать электронный список избирателей судья Оксана Бадова обосновала запретом разглашать персональные данные.

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Комментарии
Кандид
13:40 31.10.2019
Насколько я помню, были претензии и к объективности электронного голосования, то есть искажению голосования конкретных избирателей. Тут вообще ничего проверить нельзя. Так, под видом новых технологических возможностей можно вообще превратить выборы в фикцию. То есть получать заданный результат еще до начала голосования, что у нас часто происходило, даже когда фальсификаторов ловили, ни один из них не был наказан.
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