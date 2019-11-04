Почти треть россиян согласны с официальными обвинениями в адрес фонда Навального

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Андрей Гордеев / Ведомости

Почти треть россиян считают, что обыски в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовные дела против его сотрудников объясняются необходимостью защитить страну от зарубежного влияния и борьбой с отмыванием денег. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». 18% респондентов полагают, что таким образом власти хотят подавить независимые антикоррупционные расследования. К деятельности Навального положительно относятся 9% опрошенных, отрицательно – 25%, а по 31% ответили, что ничего о ней не знают либо она им безразлична. Два года назад, по данным «Левада-центра», о Навальном знали 55% опрошенных.

Об уголовных делах против участников летних протестов в Москве знают 30% россиян, что-то слышали, но не знают, в чем суть, еще 30%. Из числа знающих 57% считают, что дела возбуждаются, чтобы «устрашить оппозиционно настроенную общественность», а 34% верят в официальное объяснение о наказании организаторов массовых беспорядков и несанкционированных акций, а также тех, кто сопротивлялся органам правопорядка. Лучше других информированы о «московском деле» жители столицы (57%), 74% которых связывают его с устрашением оппозиции. В городах с населением 100 000–500 000 человек об этом деле знают 32%, и 52% из них согласны с версией об устрашении.