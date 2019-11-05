Бывший директор ЦСКА требует отвода военных следователей от своего дела

Сергей Бобылев/ТАСС

Экс-начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Минобороны России полковник Михаил Барышев, обвиняемый в получении взяток на 25 млн руб., добивается передачи расследования уголовного дела от Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СКР другим следственным органам. Об этом во вторник стало известно в ходе заседания Московского гарнизонного военного суда, отклонившего жалобу защиты Барышева на нарушение сроков рассмотрения ходатайства об отводе всему составу следственной группы, руководителям ВСУ по Москве, а также руководству ГВСУ СК России. По словам адвоката Барышева Константина Андреева, само ходатайство было отклонено следствием 27 сентября, но это решение будет обжаловано.

Экс-глава ЦСКА считает, что передача уголовного дела от ГВСУ не связанному с ним следственному органу поспособствует объективному расследованию. В заявлении об отводе («Ведомости» ознакомились с ним) Барышев обосновывает свое требование тем, что он будто бы близко знаком с лицами, осуществляющими предварительное расследование. Он также утверждает, что якобы оказывал им неофициальные услуги: например, дочери главы ГВСУ генерала Александра Сорочкина Марине на протяжении последних четырех лет оплачивал занятия в элитном спортивном клубе на Кутузовском проспекте, причем оплата будто бы производилась другим обвиняемым по данному уголовному делу – Максимом Лобунцовым – уже после возбуждения дела о взятке. При этом решение о продлении сроков расследования дела принималось самим генералом Сорочкиным.

С руководителем ВСУ СКР по Москве Андреем Генераловым и его заместителями Барышева связывают «многолетние товарищеские отношения», говорится в заявлении. В нем же Барышев заявляет, что будто бы обладает информацией о «коррупционной незаконной коммерческой деятельности высшего руководства ГВСУ СК России», что, по его версии, и стало главной причиной уголовного дела. Более того, по словам Барышева, в ходе встречи с Генераловым весной 2019 г. он пожаловался на необъективность расследования и сообщил о решении подать отвод органам военного следствия, после чего в отношении Барышева были возбуждены дела по новым эпизодам о хищении средств из фонда «Спортивные инициативы ЦСКА». В ГВСУ и СКР на запрос «Ведомостей» не ответили.

Уголовное дело в отношении Барышева было возбуждено в ноябре 2018 г. По версии следствия, в период 2016–2017 гг. он, находясь на должности начальника ЦСКА, за взятку оказывал содействие ряду коммерческих компаний в заключении контрактов, в том числе на поставку формы одежды российских спортсменов, дооснащение спортивных объектов и транспортное обслуживание III зимних Всемирных военных игр в Сочи 2017 г. Сам Барышев своей вины не признает: по версии его защиты, он стал жертвой оговора со стороны своего заместителя Андрея Хамазина. При этом сам Барышев заявляет, что перечень крупнейших поставщиков будто бы был согласован на уровне заместителя министра обороны.

По словам адвоката по уголовным делам Андрея Андрусенко, в ст. 61 УПК указано, что следователь не может участвовать в следствии по делу, если он «прямо или косвенно» заинтересован в его исходе. Если изложенные в ходатайстве защиты Барышева факты верны, то это повод для надзирающего прокурора «крепко задуматься», считает адвокат.