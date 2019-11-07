Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4937 от 08.11.2019 под заголовком: Заграница на замке

Граница остается закрытой для многих россиян вопреки решению ЕСПЧ

В ближайшее время радикальных изменений в законодательстве на эту тему ждать не стоит

Российские власти передали в Страсбург план действий по исполнению решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Беркович и другие против России», в котором говорится о необходимости отменить запрет на выезд для лиц, ранее допущенных к государственной тайне. Как ожидается, в декабре Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) рассмотрит вопрос о ходе исполнения этого решения. Обязательство об отмене подобных ограничений Россия взяла на себя при вступлении в Совет Европы в 1996 г., а первое решение по аналогичной жалобе ЕСПЧ вынес еще в 2006 г. Но оценкой исполнения этих решений КМСЕ займется впервые за 13 лет: только в 2018 г., принимая решение по делу «Беркович и другие», суд пришел к выводу о системном характере нарушений и предложил России принять меры общего характера для их исправления.

Но в ближайшее время радикальных изменений в законодательстве на эту тему ждать не стоит, следует из ответа российского правительства (опубликован на сайте Совета Европы). Там напоминают, что в 2012 г. Конституционный суд подтвердил законность существующих ограничений, указав, что они носят временный характер, не являются абсолютными и обязательными, а компетентные органы и суды должны соблюдать требование пропорциональности при ограничении права на выезд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
pvvcursus
17:34 08.11.2019
А кто гопник-то? :)
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике