ФОМ зафиксировал резкий рост доверия к губернаторам несмотря на пенсионную реформу

Уровень доверия россиян к руководителям регионов за полтора года вырос до 54%, следует из данных ФОМ Евгений Разумный / Ведомости

Уровень доверия россиян к руководителям регионов за полтора года вырос на 13 процентных пунктов – до 54%, следует из данных георейтинга фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с которыми ознакомились «Ведомости». До июля 2018 г. этот показатель ФОМом не замерялся. Кроме того, улучшилась и оценка деятельности губернаторов: если летом 2018 г. 41% опрошенных считали, что руководители их регионов работают хорошо, то сейчас – уже 50%. Этот показатель выше даже тех, что фиксировались до объявления о повышении пенсионного возраста: в октябре 2017 г. доля положительных оценок составляла 47%, а в декабре 2017 г. – 43%. При этом в 76 из 85 регионов доля жителей, доверяющих руководителям и положительно оценивающих их работу, превышает процент недоверяющих и недовольных.

Борьба с негативом

Рост доверия к губернаторскому корпусу объясняется его обновлением: за полтора года было две волны ротации, поясняет социолог ФОМа Григорий Кертман: «Когда с поста губернатора уходят люди с негативной оценкой и приходят новые с высоким кредитом доверия, ситуация меняется». То, что баланс позитивных и негативных оценок выше, чем даже до пенсионной реформы, говорит о том, что ситуация исправилась с запасом и на репутации губернаторов реформа не сказалась, подчеркивает социолог: «Она больше ударила по федеральным властям, поскольку они принимали решение. Но в данном случае не сработал механизм переноса ответственности, которая обычно распределяется на все уровни власти, – и это довольно неожиданно. Видимо, все-таки решение о пенсионной реформе атрибутировано, у него есть автор, новые губернаторы за это вообще не несут ответственности – старые же постарались от него дистанцироваться. Другое дело, что оно было санкционировано парламентами регионов, но непонятно, помнят ли об этом россияне».

В администрации президента эти результаты объясняют тем, что губернаторы следуют рекомендациям «быть ближе к народу, быть искренними, применять технологии прямого общения, быть требовательными к подчиненным», говорит человек, близкий к администрации: «Губернаторы берут эти практики на вооружение с разной степенью эффективности: большинству это удалось, и население это замечает. Один из лучших примеров, который обсуждали на совещаниях в администрации, – глава Башкирии Радий Хабиров, который считается флагманом в таком подходе».

То, насколько выросли рейтинги региональных властей, стало для губернаторов и администрации президента сюрпризом, отмечает другой человек, близкий к администрации: «Раньше у последней десятки губернаторов рейтинг был около 20%, середина – 30–40%, топ списка – 60%. Сейчас даже самые плохие имеют рейтинг от 30%, лучшие – под 80%, а середняки – 40–50%». Где-то у губернаторов рейтинг доверия выше президентского, но в минус им это не ставится, если только повышение не происходит за счет президента, добавляет собеседник: «Но такая ситуация только в Хабаровском крае, где губернатор [от ЛДПР] Сергей Фургал критикует федеральную власть». Ранее собеседники «Ведомостей» говорили, что рейтинг доверия к федеральной власти в Хабаровском крае гораздо ниже показателей самого губернатора.

Администрация президента также заказала опрос о том, как жители регионов отнеслись к прошедшим осенью выборам и считают ли они их честными. Это нужно для вычисления интегрального показателя легитимности, который введен в KPI для оценки работы вице-губернаторов по внутренней политике. Впервые такой опрос провели в 2018 г., но тогда не было привязки к KPI, поясняет человек, близкий к администрации: «После выборов понятны явка и число жалоб, а дальше уже [проводится опрос] как жители оценивают выборы. И это будет интегральный KPI по легитимности». Нужно узнать мнение людей, добавляет еще один собеседник: «В регионе могли быть самые честные выборы, а люди считают, что их обманули. Или, например, к выборам не допустили каких-то кандидатов и сам подсчет голосов был честный, а граждане могут оценить выборы как нечестные, поскольку им не дали выбрать из тех, кого они хотели».

Ожидание позитива

Запрос на обновление региональной власти удовлетворен с высокой степенью точности и типаж предложенных в губернаторы людей попал в ожидания жителей, считает руководитель близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Декларируемые подходы тоже сыграли свою положительную роль – большая включенность населения в принятие важных решений, активное использование прямой коммуникации в работе губернаторов». Губернаторы не являются прямыми акторами в реализации пенсионной реформы, большая часть негатива пришлась на президента и федеральные органы власти, а также «Единую Россию», добавляет эксперт: «Губернаторы тоже пытались объяснять пенсионную реформу, но люди считают, что они все-таки в первую очередь отвечают за хозяйственную деятельность регионов».

Ротация губернаторского корпуса была стремительной, губернаторы меняются один за другим и побеждают с большим перевесом, потому что люди действительно за них голосуют, но сразу после выборов жителям неудобно говорить, что они не доверяют губернатору, за которого только недавно проголосовали, полагает политолог Григорий Голосов: «Пока особых достижений у новых губернаторов нет, но зато есть постоянные заявления о намерениях и медийная активность. Негатив же они накопить не успевают». Люди понимают, что от губернаторов пенсионная реформа не зависела, они знают, что это дело федерального центра, потому и не возлагают на них ответственность, отмечает эксперт: «Кроме того, может срабатывать и маргинальный с точки зрения социологии эффект: вполне возможно, что когда доверие к одним институтам падает, то к другим растет – просто потому, что респондентам неудобно говорить, что они не доверяют никому».-