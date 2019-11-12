Штрафы за хулиганство в новом КоАП поднимут в пять раз

Статья опубликована в № 4940 от 13.11.2019 под заголовком: Хулиганы и собачники заплатят больше

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Выгул собаки «потенциально опасной» породы без поводка и намордника в общественном месте может обойтись ее хозяину в сумму от 3000 до 5000 руб. Pixabey

Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника. Такие изменения могут появиться в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) – «Ведомостям» удалось познакомиться с новой редакцией двух глав, предусматривающих ответственность за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах. Документ обсуждался на заседании профильной подгруппы, ответственной за подготовку новой редакции КоАПа, которое прошло во вторник в Аналитическом центре правительства. Два участника заседания подтвердили «Ведомостям» подлинность документа, но уточнили, что это предварительный вариант, который еще будет обсуждаться.

Формально количество глав в особенной части новой версии КоАПа, которая формулирует составы административных правонарушений, вырастет вдвое – их будет не 16, как сейчас, а 35. Однако это связано в первую очередь с переформатированием уже существующих составов – например, отдельная глава будет посвящена правонарушениям, посягающим на избирательные права (сейчас они включены в пятую главу).