Штрафы за хулиганство в новом КоАП поднимут в пять раз
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Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника. Такие изменения могут появиться в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) – «Ведомостям» удалось познакомиться с новой редакцией двух глав, предусматривающих ответственность за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах. Документ обсуждался на заседании профильной подгруппы, ответственной за подготовку новой редакции КоАПа, которое прошло во вторник в Аналитическом центре правительства. Два участника заседания подтвердили «Ведомостям» подлинность документа, но уточнили, что это предварительный вариант, который еще будет обсуждаться.
Формально количество глав в особенной части новой версии КоАПа, которая формулирует составы административных правонарушений, вырастет вдвое – их будет не 16, как сейчас, а 35. Однако это связано в первую очередь с переформатированием уже существующих составов – например, отдельная глава будет посвящена правонарушениям, посягающим на избирательные права (сейчас они включены в пятую главу).
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