Минобороны сменило командующего российской группировкой в Сирии

Сменивший Андрея Сердюкова Александр Чайко уже командировался в Сирию, занимая в начале кампании должность начальника штаба российской группировки войск. Сейчас его основной задачей является работа, связанная с соблюдением российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии, где находится зона проведения турками операции «Источник мира», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Генштабу. Сам Чайко производит впечатление не только чисто военного, но политика и дипломата, который успешно решает в Сирии задачи гуманитарного и экономического характера, считает член Общественного совета Минобороны России Руслан Пухов. По совокупности заслуг в апреле 2017 г. его с поста командующего общевойсковой армии назначили начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а в феврале этого года (после того, как он некоторое время занимал должность первого заместителя начальника военной академии Генштаба) он стал заместителем начальника Генштаба. Очередному назначению Чайко не помешал даже статус свидетеля по делу бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн руб.: по информации ТАСС, генерал-лейтенант проходит свидетелем наравне с олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной.