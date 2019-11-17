Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Сейчас с симпатией к нему относятся 24% респондентов против 32% в 2017 г. Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 г. перед болотными протестами, а антирекорд (18%) зафиксирован в марте 2013 г. 30% опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% – ничего хорошего, 15% настроены нейтрально или безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3%.
В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%. Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.