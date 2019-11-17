Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Сейчас с симпатией к нему относятся 24% респондентов против 32% в 2017 г. Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 г. перед болотными протестами, а антирекорд (18%) зафиксирован в марте 2013 г. 30% опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% – ничего хорошего, 15% настроены нейтрально или безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3%.