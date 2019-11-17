Члены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики
Саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже, сообщила в пятницу администрация президента Франции Эмманюэля Макрона. Он пройдет в связи с достигнутым летом прогрессом в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, цель мероприятия – выработать новую последовательность выполнения минских соглашений, говорится в заявлении.
В тот же день информацию о дате встречи подтвердили офис канцлера Германии Ангелы Меркель и администрация президента Украины Владимира Зеленского. Россия от комментариев пока воздерживается, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» в воскресенье не ответил. Ранее он говорил, что для успеха саммита «надо завершить подготовительные работы».
Москва называла необходимыми для проведения саммита условиями подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и разведение сил у населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. Формула была одобрена в октябре трехсторонней контактной группой в Минске и предусматривает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Отвод войск на третьем – последнем участке в районе Петровского миссия ОБСЕ зафиксировала в прошлый вторник. А в воскресенье днем погранслужба ФСБ России сообщила, что три украинских судна, задержанные год назад в Керченском проливе, буксируются в нейтральные воды Черного моря для передачи их украинской стороне (их экипажи были переданы Украине еще в сентябре).
На первый взгляд кажется, что произошел прорыв, открывающий новые возможности для переговоров: все условия России выполнены, рассуждает украинский журналист Богдан Нагайло в статье для Atlantic Council. «В действительности же, столкнувшись с новым украинским президентом, который вопреки ожиданиям уверенно защищает интересы Украины и при этом пытается положить конец войне в Донбассе, Москва продолжает тянуть время», – считает эксперт. По его словам, требуя закрепить в конституции Украины особый статус Донбасса, Россия на самом деле хочет, чтобы Киев сдался и признал самопровозглашенные республики.
Все упирается в степень автономии, которую украинские власти будут готовы дать Донбассу, полагает политолог Александр Гущин: «Если это будут какие-то незначительные имиджевые вещи, Москву это вряд ли устроит». Поэтому проведение саммита адекватно лишь при условии, что будет понятно конкретное содержание этого закона и позиция Украины по минским соглашениям, отмечает эксперт: «Иначе стороны смогут обсуждать только разведение сил по всей линии фронта и социально-гуманитарные вопросы, а это можно обсуждать и без саммита. И России, и западным партнерам должна быть заранее известна суть итогового рамочного соглашения». Понятно, что Зеленскому эта встреча очень нужна, чтобы легитимировать себя на внешней и внутренней арене, добавляет Гущин: «С другой стороны, ему будет крайне сложно предложить России что-то существенное и при этом не быть обвиненным в капитуляции радикально настроенной частью украинской элиты».