Члены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики

Все упирается в степень автономии, которую украинские власти будут готовы дать Донбассу, полагает политолог Александр Гущин: «Если это будут какие-то незначительные имиджевые вещи, Москву это вряд ли устроит». Поэтому проведение саммита адекватно лишь при условии, что будет понятно конкретное содержание этого закона и позиция Украины по минским соглашениям, отмечает эксперт: «Иначе стороны смогут обсуждать только разведение сил по всей линии фронта и социально-гуманитарные вопросы, а это можно обсуждать и без саммита. И России, и западным партнерам должна быть заранее известна суть итогового рамочного соглашения». Понятно, что Зеленскому эта встреча очень нужна, чтобы легитимировать себя на внешней и внутренней арене, добавляет Гущин: «С другой стороны, ему будет крайне сложно предложить России что-то существенное и при этом не быть обвиненным в капитуляции радикально настроенной частью украинской элиты».