Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

По их словам, обсуждалась возможность внесения поправок в законодательство, которые бы защитили интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций, а также позволили избежать финансового наказания в случае задержек программ импортозамещения (прежде всего в области создания электронно-компонентной базы). В аппарате вице-премьера комментарии по итогам совещания не давали, представитель «Роскосмоса» сказал «Ведомостям», что затрагивались «различные вопросы реализации государственной политики в области космической деятельности».