Минобороны подало в суд на единственного разработчика тяжелого высотного беспилотника

По словам менеджера одного из оборонных предприятий, иск может быть связан как раз с невыполнением обязательств по контракту на разработку беспилотника класса HALE (шифр «Альтиус-О»), который был заключен между Минобороны и ОКБ в ноябре 2014 г. на сумму 3,6 млрд руб. С 2014 по 2018 г. на ­«КАПО-композите», созданном в одном из цехов Казанского авиазавода, было построено три летных образца. Разработка шла с трудностями: беспилотник приступил к ограниченным заводским испытаниям, но для завершения разработки выделенных денег не хватало. В 2017 г. ОКБ представило гражданский вариант БПЛА, на разработку которого планировалось получить в Минпромторге до 2 млрд руб. субсидий. Однако в апреле 2018 г. гендиректора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями в связи с расследованием СКР дела о расходовании субсидий Минпромторга. Гомзина сняли с должности, а Минобороны назначило головным исполнителем работ по теме «Альтиус» принадлежащий группе частных собственников Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), при этом фактическая разработка аппарата осталась в Казани. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» называл этот шаг правильным: «Работа над «Альтиусом» действительно тормозилась, у головной организации в Казани были проблемы, открывались уголовные дела в отношении руководителя». УЗГА уже ведет разработку других типов беспилотников (русифицированной версии БПЛА «Форпост», который является производимым по лицензии вариантом израильского БПЛА Searcher) и это позволит унифицировать ряд изделий, отмечал чиновник.