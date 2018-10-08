Статья опубликована в № 4670 от 09.10.2018 под заголовком: Военные не потянули беспилотник
Закрыта разработка самого большого военного беспилотника России
Но она может возобновиться на другом предприятии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
По словам человека, близкого к Минобороны, созданный по «Альтаиру» задел не пропадет – это сейчас единственный летающий беспилотник класса HALE в России
Максим Стулов / Ведомости
Как сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Министерству обороны, и два собеседника в оборонной промышленности, военное ведомство приняло решение прекратить разработку самого большого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Альтаир», которой занималось казанское ОКБ им. М. П. Симонова. Конкурс на разработку БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) это ОКБ выиграло еще в 2011 г., и на его разработку с тех пор ушло более 3 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}