Политика / Власть
Статья опубликована в № 4670 от 09.10.2018 под заголовком: Военные не потянули беспилотник

Закрыта разработка самого большого военного беспилотника России

Но она может возобновиться на другом предприятии
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Как сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Министерству обороны, и два собеседника в оборонной промышленности, военное ведомство приняло решение прекратить разработку самого большого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Альтаир», которой занималось казанское ОКБ им. М. П. Симонова. Конкурс на разработку БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) это ОКБ выиграло еще в 2011 г., и на его разработку с тех пор ушло более 3 млрд руб.

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