«Вертолеты России» начнут продавать беспилотники

Схема аппарата VRT300 Максим Стулов / Ведомости

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») в четверг представил беспилотный аппарат VRT300 с максимальной взлетной массой 300 кг и целевой полезной нагрузкой 70 кг. Беспилотники – одно из самых перспективных и быстрорастущих направлений в авиастроении. «Мы создали два прототипа беспилотной авиационной системы вертолетного типа – VRT300», – сообщил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

«Уже начаты стендовые испытания беспилотника VRT300, к концу года планируется выход на летно-конструкторские испытания. Первый экспериментальный аппарат станет летающей лабораторией для испытания всех систем и оборудования, в том числе отработки взаимодействия с наземным комплексом управления», – очертил планы гендиректор конструкторского бюро «ВР-технологии» Александр Охонько.

В 2019 г. планируется сертифицировать аппарат, а в 2020 г. – начать коммерческие продажи.

Цена и заказчики

«Мы уже работаем со многими госкомпаниями и госкорпорациями. Кроме того, VRT300 создается с учетом требований мирового рынка гражданских беспилотников», – продолжает Охонько. Он не говорит, каков план продаж. Но менеджер российской авиастроительной компании знает, что к 2030-2035 гг. планируется продать четыре сотни машин, на них уже есть примерно 200 предварительных заказов.

«В некоторых странах мы ведем переговоры о совместном операторе услуг с применением нашего дрона», – описал перспективы Охонько, но страны не назвал.

Не говорит он и о цене аппарата, предлагает ориентироваться на мировые аналоги: «Мы не хотим демпинговать, а конкурировать планируем качеством, технологическими преимуществами и опциями». VRT300 имеет соосную систему винтов (два винта, вращающиеся в противоположных направлениях), что повышает управляемость и устойчивость к порывам ветра, снижает расход топлива при зависании на 20%, привел он пример, такая система делает дрон более компактным, это дает возможность корабельного базирования.

Самый массовый призводитель вертолетных дронов – австрийская компания Schiebel. Их стандартный ценник: 2,5 млн евро за комплект из двух 200-килограммовых дронов и пульта управления, рассказал Охонько.

Ростовская группа «Горизонт» в 2010 г. планировала начать контрактную сборку дронов Schiebel в Ростове-на-Дону, рассказывал «Ведомостям» представитель группы. Основной бизнес группы – управление коммерческой недвижимостью, в нее также входит оборонное НПО «Горизонт». На базе этого НПО налажено производство вертолетов-беспилотников «Горизонт эйр S-100» с полезной нагрузкой до 50 кг.

Для Арктики и логистики

VRT300 разрабатывается в двух версиях: арктической Arctic Supervision с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки (радар определяет толщину льда); Opticvision с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования земли. Главная задача для производителя Arctic Supervision – интеграция беспилотника в транспортную систему Северного морского пути; аппарат сможет базироваться на кораблях и буровых платформах.

Версия Opticvision может находиться в воздухе до 5 часов и предназначена прежде всего для диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций при добыче и транспортировке углеводородов. Беспилотник может использоваться и для диагностики воздушных линий электропередачи, картографирования, транспортировки грузов, поисковых работ и т. д.

Многоцелевой дрон

Сейчас «ВР-технологии» заняты разработкой легкого однодвигательного вертолета VRT500 с взлетной массой 1600 кг, рассказал Охонько: ведутся прочностные испытания несущей системы вертолета, в ближайшее время начнутся аэродинамические испытания. Опытный образец планируется создать к концу 2019 г. Вертолет будет производиться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP- и медико-эвакуационной версиях.

У VRT500 будет грузопассажирская кабина вместимостью до 5 человек, она будет оснащаться современным комплексом авионики, построенным по принципу «стеклянная кабина». Вертолет будет развивать скорость до 230 км/ч, совершать полеты большой дальности, брать на борт до 750 кг полезной нагрузки. Охонько считает, что самая объемная кабина в классе и привлекательная цена будущего вертолета позволят ему занять до 15% мирового рынка вертолетов гражданского назначения массой до 2 т. Компания надеется к 2030 г. продать порядка 700 машин.

Охонько предполагает, что 30% машин пойдет в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, еще примерно по 15% – в Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, а также Россию и СНГ.