Минтранс предлагает сбивать беспилотники за нарушения воздушного пространства

Большинство допустивших нарушения беспилотников относятся к категории любительских Евгений Разумный / Ведомости

Минтранс предлагает принуждать к посадке, повреждать или уничтожать беспилотники за полеты без разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено. Министерство уже разрабатывает соответствующие поправки в Воздушный кодекс, говорится в материалах законопроекта на сайте regulation.gov.ru. Полномочиями контролировать воздушное пространство Минтранс предлагает наделить органы внутренних дел и поручить Росгвардии выявлять беспилотники-нарушители. В материалах не уточняется, будут ли именно эти силовые структуры также сажать и сбивать летательные аппараты.

Также Минтранс предлагает дать право полиции и Росгвардии составлять протоколы об административных нарушениях при использовании воздушного пространства беспилотниками.

Сейчас за нарушения воздушного пространства беспилотниками грозит только штраф от 2000 до 500 000 руб., говорит человек, близкий к Минтрансу. На любые полеты беспилотников необходимо получать разрешения от подразделений Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), но по сути за разрешениями почти не обращаются. Также нет четкой классификации беспилотников и статистики по их количеству, продолжает собеседник «Ведомостей». Есть требование регистрировать беспилотники, но четкого порядка нет и выполняют его далеко не все.

В 2016-2017 гг. выросло количество нарушений при использовании воздушного пространства беспилотниками: в 2016 г. зафиксирован 41 случай, за пять месяцев 2017 г. 28 случаев, сообщала в прошлом году Росавиация. Более свежих данных ведомство пока не публиковало. В некоторых случаях создавалась угроза для безопасности полетов пилотируемых воздушных судов и даже людей на земле. Наибольшую угрозу для полетов самолетов представляют несанкционированные запуски беспилотников в районах аэродромов (вертодромов, посадочных площадок), большинство допустивших нарушения беспилотников относятся к категории любительских (с максимальной взлетной массой до 30 кг), сообщала Росавиация.

Так, в 2016 г. было три случая, когда беспилотники пересекали в полете взлетно-посадочную полосу «Шереметьево» или пролетали над стоянкой самолетов. В окрестностях Екатеринбурга при тренировке парада Победы вертолет ВВС заметил опасное сближение с квадрокоптером и был вынужден совершать маневр для ухода от столкновения. В 2016 г. экипаж Boeing-737 при заходе на посадку во «Внуково» заметил в 3 км беспилотник на уровне глиссады снижения. В 2017 г. беспилотник летал над Пермским пороховым заводом (запретная зона для полетов), в Хабаровске был запущен беспилотник в опасной близости к военным самолетам, выполнявшим демонстрационный полет на парад Победы.

Регистрацией беспилотников в России занимается ФГУП «Защитаинфотранс», говорит представитель госкорпорации по орвд. Представитель ФГУПа во вторник не смог предоставить информацию о количестве зарегистрированных аппаратов.

«Ведомости» ожидают комментариев Минтранса.