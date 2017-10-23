Как дроны помогают бизнесу и людям

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Самый тяжелый летающий беспилотник гражданского назначения – это летающее такси Volocopter E-Volo

Первое практическое применение для дронов нашлось на съемках свадеб и голливудских фильмов. По мере того как о способностях этих небольших беспилотных устройств узнавал все более широкий круг людей, дронам придумывали новую работу. Их начали применять для доставки посылок, пиццы и крови для переливания, а также для поиска мин, борьбы с пожарами и даже для сбора анализов слизи у китов. Малыми беспилотниками заинтересовались аудиторы: в августе стало известно, что одна из крупнейших аудиторских фирм – EY задействует дроны для проведения аудита предприятий в промышленном секторе и розничной торговле. Эти дроны помогут компании автоматизировать подсчет готовой продукции на автомобильных заводах и запасов на складах ритейлеров.

Постепенно к использованию дронов подключаются традиционные отрасли промышленности. Так, электроэнергетика ежегодно теряет $169 млрд из-за аварий и вынужденного отключения сетей энергоснабжения и дроны в состоянии предотвратить часть этих аварий, пишут консультанты PwC в исследовании, посвященном использованию дронов в электроэнергетике. По их данным, в 2017 г. электроэнергетические компании суммарно потратят на дроны $9,5 млрд. Проекты уже есть: например, во многих странах дроны используются для мониторинга растительности и деревьев возле линий электропередачи, а также собирают данные для прогноза возможного ущерба в случае падения дерева на линию.