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Павел Кантышев|Ирина Скрынник
Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Дрон-грузовик поднял деньги

Российский разработчик получил грант на разработку грузового дрона

Он появится через три года и сможет работать в условиях Севера

Российский разработчик грузовых дронов «ОКБ авиарешения» получил грант на разработку устройств от Национальной технологической инициативы (НТИ) на сумму 244 млн руб. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ, отвечает за реализацию НТИ). Компания разрабатывает тяжелые дроны Skyf, которые способны поднимать грузы до 250 кг, а с грузом около 50 кг – пролетать до 350 км, говорится в сообщении компании.

Грант будет выделяться тремя этапами длиной в год каждый, объясняет партнер фонда FPI Илья Родин. С 2014 г. фонд инвестировал в Skyf около $3 млн. Эти деньги компания потратила на создание команды, организацию конструкторского бюро и инфраструктуры, разработку системы управления и выпуск прототипа. Сейчас фонд вложит еще 115 млн руб., поскольку грант НТИ предполагает внебюджетное финансирование не менее 30% общей суммы проекта.

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