Как заработать миллионы на малых беспилотниках

Никита Родиченко гордится тем, что его беспилотник «Оса» испытывали военные на настоящих учениях Андрей Гордеев / Ведомости

Свой первый дрон – мультироторный вертолет – Никита Родиченко, выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, вырезал из плотного картона, приделав к нему четыре пропеллера и начинку от смартфона. Сейчас ему принадлежит компания «Цуру роботикс», резидент «Сколково», в этом году она рассчитывает на выручку в 30 млн руб. В числе ее заказчиков – Минобороны, компания – разработчик квестов «Клаустрофобия», создатель виртуальных шоу Interactive Lab. Цена дронов «Цуру» варьируется от 5000 до 2,3 млн руб.

Конвертоплан для старта

В 2012 г. в составе первого набора студентов «Сколтеха» Родиченко приехал на годичную стажировку в Массачусетский технологический институт. Там он принял участие в студенческом проекте разработки дрона-экскурсовода. «Он был тяжелым и поэтому опасным, его испытывали только на свежем воздухе», – вспоминает Родиченко. Вернувшись осенью 2013 г. в «Сколтех», он основал компанию «Цуру роботикс». Его партнером стала студентка «Сколтеха» Анастасия Уряшева, сейчас генеральный директор «Цуру роботикс». Осенью 2013 г. научный руководитель Уряшевой из Физтеха познакомил партнеров с предпринимателем Элдаром Разроевым, который впоследствии основал компанию «Аэроксо». Он хотел, чтобы ребята сделали прототип конвертоплана – дрона, который взлетает вертикально, как вертолет, а потом, развернув винты, летит над землей, как самолет. Скорость и дальность (до 1000 км) у него намного больше, чем у мультикоптера. Никита с товарищем отладили модель за три месяца, заработав 130 000 руб. на двоих. Эта разработка помогла «Цуру роботикс» в поиске других заказов.

Импорт доминирует $120 млн в год, по данным Ассоциации малых беспилотников, составляет российский рынок малых коптеров весом до 30 кг – 1,5% от мирового. 60% мирового рынка контролирует китайский концерн DJI. На втором месте в мире французская Parrot (20%). В России на долю отечественных производителей приходится не более 10%

В 2014 г. «Сколтех» искал соисполнителя срочного госконтракта на специализированный 3D-принтер на 900 000 руб. По словам куратора проекта Вадима Ступникова, кроме «Цуру» в конкурсе участвовали две сторонние команды, занимавшиеся 3D-принтерами, но победила команда Родиченко, предложившая собрать и отладить принтер быстрее и дешевле, чем конкуренты. Родиченко говорит, что получить заказ помогло то, что один из членов его команды имел успешный опыт изготовления 3D-принтеров, к тому же в «Сколтехе» уже знали, что «Цуру» удалось сделать конвертоплан.