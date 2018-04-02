Дрон «Почты России» во время первого испытания врезался в дом

Согласно предварительной информации, причиной крушения беспилотного аппарата могли стать многочисленные точки WiFi в расположенных рядом жилых домах Андрей Огородник / ТАСС

Первая попытка «Почты России» испытать беспилотник для доставки посылок завершилась неудачей, сообщила бурятская телерадиокомпания «Аригус». Вскоре после запуска аппарат отклонился от курса, врезался в трехэтажный дом и рухнул, следует из снятого ее корреспондентами видео. Стоимость дрона – 1,2 млн руб., уточняет «Аригус».

Представитель правительства Бурятии подтвердил инцидент в беседе с «РИА Новости». «Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал», – рассказал он. По его словам, никто не пострадал.

«Эксперимент оказался неудачным. Но это тоже результат», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу правительства республики.

В Улан-Удэ причиной крушения беспилотника «Почты России» стал wi-fi (!).



А всё произошедшее из-за того, что место запуска перенесли за полчаса до старта. Подробности по ссылке: https://t.co/bCZvkFZwBX pic.twitter.com/yHPT3nJqVu — Ариг Ус (@arigus) 2 апреля 2018 г.

«Почта России» объявила о планах начать использовать дроны для доставки посылок еще в 2016 г. Прошлой осенью гендиректор предприятия Николай Подгузов сообщил, что пилотный проект планируется запустить в первой половине 2018 г. в Якутии.

Но для испытания дрона в итоге выбрали Бурятию. Как сообщается на сайте администрации региона, решение приняли после встречи главы республики Алексея Цыденова с Подгузовым. Изначально дрон планировали запустить на площадке в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Оттуда груз должен был отправиться в почтовое отделение села Тарбагатай в 35 км от столицы Бурятии.

Но уже в понедельник, 2 апреля, запуск решили перенести на другую площадку, рассказал Цыденов. По его словам, это было сделано по просьбе телевизионщиков «для хорошей картинки», передает «Аригус».

«Поспешишь – людей насмешишь», – прокомментировал крушение дрона глава Бурятии. Он отметил, что в воскресенье беспилотник запускали в тестовом режиме и все прошло удачно. «А так, конечно, перенастраивать за полчаса то, что готовилось несколько дней, конечно, не очень хорошо», – заметил Цыденов.

Согласно предварительной информации, причиной крушения могли стать многочисленные точки WiFi в расположенных рядом жилых домах, передает «Аригус». Точные причины крушения будут известны позже, отметил Цыденов. Испытания второго дрона пока отложили.

Пресс-секретарь «Почты России» Сергей Коляда в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» возложил ответственность за инцидент на изготовителя беспилотника, отметив, что это был «их собственный дрон». По его словам, тестирование организовал производитель, а «Почта России» туда всего лишь «была приглашена в качестве одного из гостей».

Представитель производителя беспилотника, компании «Рудрон/Экспедитор 3М», в свою очередь, рассказал радиостанции, что при тестовом запуске дрона произошло «нештатное отключение электронного оборудования». Причины неисправности он пообещал назвать после расшифровки телеметрических данных.