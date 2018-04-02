Дрон «Почты России» во время первого испытания врезался в дом

Причиной инцидента мог стать WiFi
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Первая попытка «Почты России» испытать беспилотник для доставки посылок завершилась неудачей, сообщила бурятская телерадиокомпания «Аригус». Вскоре после запуска аппарат отклонился от курса, врезался в трехэтажный дом и рухнул, следует из снятого ее корреспондентами видео. Стоимость дрона – 1,2 млн руб., уточняет «Аригус».

Представитель правительства Бурятии подтвердил инцидент в беседе с «РИА Новости». «Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал», – рассказал он. По его словам, никто не пострадал.

«Эксперимент оказался неудачным. Но это тоже результат», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу правительства республики.

 

«Почта России» объявила о планах начать использовать дроны для доставки посылок еще в 2016 г. Прошлой осенью гендиректор предприятия Николай Подгузов сообщил, что пилотный проект планируется запустить в первой половине 2018 г. в Якутии.

Но для испытания дрона в итоге выбрали Бурятию. Как сообщается на сайте администрации региона, решение приняли после встречи главы республики Алексея Цыденова с Подгузовым. Изначально дрон планировали запустить на площадке в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Оттуда груз должен был отправиться в почтовое отделение села Тарбагатай в 35 км от столицы Бурятии.

Но уже в понедельник, 2 апреля, запуск решили перенести на другую площадку, рассказал Цыденов. По его словам, это было сделано по просьбе телевизионщиков «для хорошей картинки», передает «Аригус».

«Поспешишь – людей насмешишь», – прокомментировал крушение дрона глава Бурятии. Он отметил, что в воскресенье беспилотник запускали в тестовом режиме и все прошло удачно. «А так, конечно, перенастраивать за полчаса то, что готовилось несколько дней, конечно, не очень хорошо», – заметил Цыденов.

Согласно предварительной информации, причиной крушения могли стать многочисленные точки WiFi в расположенных рядом жилых домах, передает «Аригус». Точные причины крушения будут известны позже, отметил Цыденов. Испытания второго дрона пока отложили.

Пресс-секретарь «Почты России» Сергей Коляда в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» возложил ответственность за инцидент на изготовителя беспилотника, отметив, что это был «их собственный дрон». По его словам, тестирование организовал производитель, а «Почта России» туда всего лишь «была приглашена в качестве одного из гостей».

Представитель производителя беспилотника, компании «Рудрон/Экспедитор 3М», в свою очередь, рассказал радиостанции, что при тестовом запуске дрона произошло «нештатное отключение электронного оборудования». Причины неисправности он пообещал назвать после расшифровки телеметрических данных.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике