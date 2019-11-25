Военная напряженность на севере Сирии нарастает
Боевики продолжают нарушать перемирие в идлибской зоне деэскалации, заявил 23 ноября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Только за сутки боевики незаконных вооруженных формирований произвели 24 обстрела территорий провинций Алеппо, Хама и Идлиб. Он вновь призвал командиров боевиков отказаться от вооруженных провокаций. Сложившаяся в этой зоне ситуация все меньше перестает устраивать российскую сторону, говорит источник «Ведомостей» в органах военного управления: сирийские правительственные войска нацелены на военную операцию в Идлибе – об этом в последний месяц президент страны Башар Асад заявлял публично несколько раз. Аргументы российской стороны заключаются в том, что в Идлибе кроме боевиков расположено несколько сотен тысяч мирных жителей, находящихся там буквально в заложниках, говорит собеседник «Ведомостей»: выхода с территории в дневное время им не дают боевики, поэтому пытаться выйти из Идлиба они могут только ночью.
Надежды на выполнение Турцией своих обещаний по размежеванию боевиков и так называемой патриотической оппозиции в данный момент почти нет, признается человек, близкий к Минобороны России. Турки слишком заняты операцией на северо-востоке Сирии против курдских сил народной самообороны (YPG), которые считаются в Турции филиалом признанной в стране террористической Рабочей партии Курдистана. Турецкая сторона всем своим видом показывает, что Идлиб для нее является далеко не первостепенной проблемой, полагает собеседник «Ведомостей».
Столкновения между турецкой армией и курдскими формированиями происходят и в Сирии: в субботу по позициям Сирийских демократических сил (СДС; в их состав входит YPG) вблизи г. Айн-Исса был нанесен массированный артиллерийский удар. Согласно сообщению СДС атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу, которая, как считают курды, не входит в созданную зону безопасности на границе с Сирией. Версия турецкого командования иная, знает дипломатический источник «Ведомостей»: по его словам, турки открыли огонь в ответ на провокацию. Такие инциденты будут еще иметь место, но вскоре ситуация должна разрешиться в положительную сторону, говорит человек, близкий к Минобороны: российская полиция и турецкие военные ежедневно патрулируют районы на северо-востоке Сирии, охват территорий с учетом добавленных возможностей по патрулированию объектов с воздуха возрастает ежесуточно. Основные курдские силы отошли на 32 км от сирийской границы, оставшиеся же там отряды должны будут сделать то же самое, если не хотят быть уничтожены турками, полагает собеседник «Ведомостей».