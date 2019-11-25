Военная напряженность на севере Сирии нарастает

Столкновения между турецкой армией и курдскими формированиями происходят и в Сирии: в субботу по позициям Сирийских демократических сил (СДС; в их состав входит YPG) вблизи г. Айн-Исса был нанесен массированный артиллерийский удар. Согласно сообщению СДС атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу, которая, как считают курды, не входит в созданную зону безопасности на границе с Сирией. Версия турецкого командования иная, знает дипломатический источник «Ведомостей»: по его словам, турки открыли огонь в ответ на провокацию. Такие инциденты будут еще иметь место, но вскоре ситуация должна разрешиться в положительную сторону, говорит человек, близкий к Минобороны: российская полиция и турецкие военные ежедневно патрулируют районы на северо-востоке Сирии, охват территорий с учетом добавленных возможностей по патрулированию объектов с воздуха возрастает ежесуточно. Основные курдские силы отошли на 32 км от сирийской границы, оставшиеся же там отряды должны будут сделать то же самое, если не хотят быть уничтожены турками, полагает собеседник «Ведомостей».