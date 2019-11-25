В Нижегородской области школьники массово отравились газом
В Нижегородской области чрезвычайное происшествие. По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
Вот что известно на данный момент.
- Пострадали ученики и сотрудники средней школы в селе Вад Нижегородской области.
Число пострадавших пока растет. Сначала «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили о 32 пострадавших, из которых 29 – школьники. Однако позже ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах уточнил, что в больницу попали 44 человека. По данным «РИА Новости», 43 из них – школьники.
Согласно «Яндекс.Картам», примерно в 2,7 км от школы находится газораспределительная станция, принадлежащая «Газпрому». Представитель «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заявила радиостанции «Говорит Москва», что автоматика не зафиксировала никаких сбоев на станции, однако группа реагирования выехала на объект. «Информацию о том, что произошла утечка, дал замглавы администрации района Романов, который в настоящее время отказывается от своих слов», – подчеркнула она.