В Нижегородской области школьники массово отравились газом

Число пострадавших пока растет. Сначала «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили о 32 пострадавших, из которых 29 – школьники. Однако позже ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах уточнил, что в больницу попали 44 человека. По данным «РИА Новости», 43 из них – школьники.