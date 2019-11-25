Политика

В Нижегородской области школьники массово отравились газом

В больнице оказалось более 40 человек
Кирилл Буланов
Кирилл Буланов
Валерий Шарифулин / ТАСС

В Нижегородской области чрезвычайное происшествие. По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.

Вот что известно на данный момент.

  • Пострадали ученики и сотрудники средней школы в селе Вад Нижегородской области.

Число пострадавших пока растет. Сначала «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили о 32 пострадавших, из которых 29 – школьники. Однако позже ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах уточнил, что в больницу попали 44 человека. По данным «РИА Новости», 43 из них – школьники.

  • Отравление произошло из-за выброса с газораспределительной станции, расположенной, по данным ТАСС, в 1,5 км от школы. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что причина – выброс одоранта, примеси к газу для придания ему запаха.

    • Согласно «Яндекс.Картам», примерно в 2,7 км от школы находится газораспределительная станция, принадлежащая «Газпрому». Представитель «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заявила радиостанции «Говорит Москва», что автоматика не зафиксировала никаких сбоев на станции, однако группа реагирования выехала на объект. «Информацию о том, что произошла утечка, дал замглавы администрации района Романов, который в настоящее время отказывается от своих слов», – подчеркнула она.

  • Правительство Нижегородской области подтвердило происшедшее. По ее данным, пострадавшие поступили в больницу «предположительно с отравлением бытовым газом».

  • В районе 14.20 мск министерство здравоохранения региона уточнило, что пострадали 45 человек, в том числе 44 ребенка. Все они отпущены домой.

  • Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту отравления школьников.

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