Минюст требует приостановить деятельность партии Дмитрия Гудкова

Летом 2018 г. партия провела съезд, на котором приняла поправки в устав, в том числе о переименовании в Партию перемен и о корректировке модели управления с акцентом на коллективное руководство: основные решения должны приниматься не председателем партии, а политсоветом, напоминает Гудков, однако Минюст эти изменения зарегистрировать отказался. Одновременно министерство проводило плановую проверку деятельности «Гражданской инициативы» и по ее итогам обнаружило нарушения в партийном уставе, который тот же Минюст проверял еще в 2013 г. перед государственной регистрацией партии, подчеркивает ее председатель. «В итоге новый устав не зарегистрирован, партия формально живет по уставу 2013 г., который, по мнению Минюста, не соответствует закону. Поправки в устав, которые были приняты на съездах, Минюст тоже не регистрирует», – констатирует Гудков. Он напоминает, что полномочия предыдущего председателя Нечаева истекли, съезд партии уже дважды голосовал за избрание на этот пост Гудкова, но эти решения Минюст также не регистрирует и, соответственно, считает, что председателя у партии нет. Скорее всего на основании этих претензий Минюст и будет требовать приостановить деятельность партии, предполагает ее лидер, который иск министерства пока не видел.