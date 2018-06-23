Дмитрий Гудков возглавил Партию перемен

Кандидатуру Дмитрия Гудкова предложила телеведущая Ксения Собчак Ярослав Чингаев для Ведомостей

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков стал председателем Партии перемен, в которую переименовали партию «Гражданская инициатива». Такое решение принял съезд партии в субботу. Кандидатуру Гудкова предложила телеведущая Ксения Собчак. Гудков накануне стал членом партии «Гражданская инициатива».

«Я вам предлагаю конфигурацию на сегодняшний съезд и на повестку председателем партии политика, который будет этим заниматься 24 часа – строительством партии, региональным строительством и решением многих политических проблем – Дмитрия Гудкова, моего партнера, лидера, который провел блестящую муниципальную кампанию по выборам депутатов, человеку, который знает, как происходит партийное строительство», – сказала Собчак (цитата по ТАСС).

В политический совет партии вошла сама Собчак, а также сын Бориса Немцова Антон Немцов, бывший руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, юрист Елена Лукьянова, политтехнолог Марина Литвинович, бывший председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, бывший руководитель «Открытой России» Михаила Ходорковского Александр Соловьев. Валеев, Лукьянова и Литвинович работали в штабе Собчак, когда она выдвигалась на пост президента.

Ранее собеседники «Ведомостей» в партии сообщали, что Гудков и Собчак должны стать сопредседателями партии. В конце мая Собчак говорила, что целью партии является прохождение в Госдуму в 2021 г. По ее словам, ближайшие три года уйдут на партстроительство – сейчас у партии 55 отделений, 10 из которых открылись после выборов президента. Конференция московского отделения выдвинула ранее Гудкова на пост мэра Москвы.

О создании совместной партии Гудков и Собчак объявили перед президентскими выборами. Именно партия «Гражданская инициатива», которая теперь называется Партией перемен, выдвигала Собчак на выборах президента, где она набрала 1,7% голосов избирателей.

Как прошел съезд Партии перемен