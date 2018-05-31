Политика / Демократия

Собчак и Гудков рассказали о планах Партии перемен

Партия, созданная на базе «Гражданской инициативы», выдвинет Гудкова на выборы мэра Москвы
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Партия «Гражданская инициатива» будет переименована в Партию перемен на съезде 23 июня. Об этом на пресс-конференции сообщила телеведущая Ксения Собчак. Однако на осенние региональные выборы, в том числе на выборы мэра Москвы, партия пойдет под старым названием, уточнил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который планирует участвовать в выборах московского градоначальника. О создании Партии перемен на базе «Гражданской инициативы» Гудков и Собчак объявили в марте перед президентскими выборами. Предполагалось, что они станут сопредседателями партии.

«Наша цель – прохождение партии в Госдуму, у нас впереди долгий путь в три года, пока мы будем развивать партию», – заявила Собчак. По ее словам, партийцы будут принимать участие в региональных выборах в ближайшие три года. У партии зарегистрировано 55 отделений, 10 из них были открыты после выборов президента. «Под новым брендом мы не успеем пойти на выборы [этой] осенью», – сказал Гудков, поэтому он будет выдвинут в мэры от «Гражданской инициативы». Региональная конференция партии соберется для выдвижения кандидата сразу после официального объявления выборов, которое произойдет, по данным экс-депутата, 6 или 9 июня.

По словам Гудкова, у их сторонников есть представители в 62 районах Москвы, а единственный политик, который сейчас самостоятельно преодолевает муниципальный фильтр, – это мэр Москвы Сергей Собянин. «Но мы будем добиваться регистрации. Я собрал 117 подписей муниципальных депутатов, которые отнесу в Мосгоризбирком и мэрию, чтобы показать «живые подписи», – пообещал Гудков. По его словам, это нужно для политического давления с целью добиться регистрации. «Больше ни один кандидат от парламентских и непарламентских партий не может показать такое число подписей», – сказал политик. Он надеется, что на выборах в Мосгордуму 2019 г. им удастся договориться с другими демократами, чтобы разделить 45 избирательных округов и не выставлять в одном округе по несколько демократических кандидатов. Гудков также сказал, что партия будет участвовать в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге в 2019 г. по той же схеме, что и на муниципальных выборах в Москве в 2017 г. Сейчас уже 300 человек выразили желание участвовать в муниципальных выборах в Петербурге, добавил он.

«Наш союз с Димой показывает, что люди с конструктивной позицией могут объединиться. Сейчас время объединяться вокруг конкретных целей – сменяемость власти, справедливый суд, честные выборы», – сказала Собчак. Ситуация лицемерная, поскольку многие оппозиционные политики говорят об объединении, но ничего для этого не делают, считает бывший кандидат в президенты: «Поэтому мы создаем партию не вождистского типа, без единого лидера. Остальные политики делают видимость, что они к этому готовы, однако видно, что главное – это внутривидовая борьба». Она напомнила, что в феврале 2018 г. Илья Яшин заявил в интервью Жанне Немцовой, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы, но потом, «видимо, под влиянием неких сил» изменил свое решение. Но именно Гудков первым еще год назад объявил, что планирует участвовать в выборах градоначальника, подчеркнула Собчак.

Она также сообщила, что после выборов у «Гражданской инициативы» возникли проблемы с финансированием, потому что на ее спонсоров началось давление. Собчак была выдвинута в президенты «Гражданской инициативой» и получила 1,7% голосов. Нынешний председатель партии Андрей Нечаев войдет в политсовет Партии перемен.

Год назад Гудков объявил, что планирует стать единым демократическим кандидатом на выборах мэра Москвы. У него была договоренность с «Яблоком» о поддержке Григория Явлинского как кандидата в президенты – такое условие «Яблоко» поставило всем кандидатам, которых выдвигало на выборах в Госдуму в 2016 г. Гудков тогда вошел в первую десятку федерального партсписка «Яблока». В сентябре 2017 г. проект «Объединенные демократы» Дмитрия Гудкова и Максима Каца помог избраться 267 муниципальным депутатам в Москве, многие из них выдвигались от партии «Яблоко». Проект стал одним из самых успешных для демократического движения последних лет. Однако перед президентскими выборами Гудков поддержал не Явлинского, а Собчак. В итоге «Яблоко» провело собственные праймериз к выборам мэра, в которых Гудков участия не принимал.

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