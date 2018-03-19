Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Михаил Метцель / ТАСС

Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле

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