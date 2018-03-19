Путин встретился с бывшими соперниками по выборам
Грудинин, Собчак, Жириновский и другие пришли в Кремль
Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле
1/7
Владимир Путин приветствует Ксению Собчак
2/7
Павел Грудинин до начала встречи с президентом
3/7
Слева направо: Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Владимир Путин
4/7
Владимир Жириновский перед началом встречи
5/7
Максим Сурайкин и Ксения Собчак
6/7
Григорий Явлинский
7/7
Самые популярные галереи