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Навальный назвал лицемерной кампанию Собчак и отказался с ней сотрудничать

Оппозиционер Алексей Навальный назвал предвыборную кампанию Ксении Собчак «лицемерной», а также рассказал о том, что в личной беседе кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» рассказывала ему об «огромных деньгах», которые ей якобы предлагали за выдвижение. Политики выступили вместе в эфире канала «Навальный. Live».

Изначально Собчак предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, о создании которой вместе с Дмитрием Гудковым она объявила ранее. Оппозиционер отказался от сотрудничества, подчеркнув, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.

«Я буду судить тебя, Ксения, по делам. Все твои дела на данный момент отвратительны и абсолютно лицемерны. Извини за такую откровенность», - заявил Навальный на предложение Собчак. Навальный обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции - «карикатурным либеральным кандидатом». «Ты была использована как инструмент, чтобы еще сильнее отвратить людей от оппозиции», - настаивает оппозиционер.

Собчак обвинения отрицает. Она подчеркнула, что Навальный передает ее слова некорректно.

Собчак и Гудков сообщили о создании новой партии 15 марта. Партия создается на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева - министра экономики в 1992-1993 гг. Ее предварительное название – Партия перемен.