Политика / Демократия

Выборы президента России. Онлайн. Явка выше, чем шесть лет назад

Путин уже проголосовал и заявил, что уверен в правильности своей программы

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10:16

Наш корреспондент Светлана Бочарова пишет, что старожилы кремлевского пула не помнят, что Путин голосовал так рано. В прежние годы президент приходил на участок не раньше полудня. Отвечая на вопрос журналистов о планах на воскресенье, Путин ответил, что они рабочие и вдаваться в подробности не стал.

10:05
10:03
09:50
09:50

Владимир Путин сочтет достаточным количество голосов, которое позволит ему выиграть президентские выборы. Об этом он сказал журналистам после голосования на на выборах. «Любой [процент голосов], который позволит исполнять свои обязанности», — ответил Путин на вопрос, какой процент голосов избирателей будет считать для себя успешным.

09:43

Отвечая на вопросы журналистов после голосования, Владимир Путин не согласился, что ему трудно голосовать за себя: «Почему «через не могу»? Я уверен в правильности программы, которую предлагаю», — сказал он, отвечая на вопрос, трудно ли ему голосовать за себя на выборах.

09:41
09:38

Владимир Путин проголосовал на участке в Российской академии наук. Что-то президент очень рано проснулся, день сегодня будет длинным. В ближайшие несколько минут сообщим подробности

09:27

Движение «Голос» сообщает, что на УИКе №1 в Уфе некие Тупикина Валентина Фёдоровна и Подридинов Анфир Мансурович подали подложные документы о том, что они являются наблюдателями с правом совещательного голоса от Ксении Собачак и Павла Грудинина соответственно. В штабе Собчак подтвердили, что на этот участок наблюдателей не оформляли

09:18
09:18

Политолог Михаил Виноградов сопоставил явку на выборах в этом году и шесть лет назад. Везде люди голосуют активнее

09:10

Стали появляться первые данные о явке в Сибири. По данным избирательной комиссии Тывы, явка в республике на 10 утра (06.00 мск) составила 26,87%. Это более чем полтора раза выше, чем в 2012 году

09:03
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08:53
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Комментарии  ()
Brainscanner
07:05 18.03.2018
Путин бы хоть поделился с избирателями, в чем его программа заключается. Интересно же узнать, кого собирается застрелить или отправить в ближайшие 6 лет.
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