Выборы президента России. Онлайн. Явка выше, чем шесть лет назад

Наш корреспондент Светлана Бочарова пишет, что старожилы кремлевского пула не помнят, что Путин голосовал так рано. В прежние годы президент приходил на участок не раньше полудня. Отвечая на вопрос журналистов о планах на воскресенье, Путин ответил, что они рабочие и вдаваться в подробности не стал.

Лозунг этих «выборов»: приходите, мы вас покормим pic.twitter.com/d4UpURsi8E — Alexey Navalny (@navalny) 18 марта 2018 г.

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России pic.twitter.com/CAUZFmYIFC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Владимир Путин сочтет достаточным количество голосов, которое позволит ему выиграть президентские выборы. Об этом он сказал журналистам после голосования на на выборах. «Любой [процент голосов], который позволит исполнять свои обязанности», — ответил Путин на вопрос, какой процент голосов избирателей будет считать для себя успешным.

Отвечая на вопросы журналистов после голосования, Владимир Путин не согласился, что ему трудно голосовать за себя: «Почему «через не могу»? Я уверен в правильности программы, которую предлагаю», — сказал он, отвечая на вопрос, трудно ли ему голосовать за себя на выборах.

Светлана Бочарова / «Ведомости» Владимир Путин проголосовал на выборах президента

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