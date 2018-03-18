Политика / Демократия

Как голосовали кандидаты в президенты

Путин и Бабурин – в Российской академии наук, Титов – в Абрау-Дюрсо, а остальные – в московских школах
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