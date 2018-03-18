Как голосовали кандидаты в президенты
Путин и Бабурин – в Российской академии наук, Титов – в Абрау-Дюрсо, а остальные – в московских школах
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на избирательном участке №1306 в Москве.
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Кандидат от «Партии Роста» Борис Титов (слева) на избирательном участке №2902 в поселке Абрау-Дюрсо
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Самовыдвиженец Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук (РАН)
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Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин также голосовал в здании РАН
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Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в школе №814 в Москве
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Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на избирательном участке в школе №1440 в Москве
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Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин на избирательном участке в школе №1540 в Москве
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