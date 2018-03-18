Явка на президентских выборах превышает показатели 2012 года

Активность избирателей в среднем на 6% выше, чем шесть лет назад

Самый активный рост явки на этот раз демонстрируют многие регионы, не отличавшиеся до сих пор активностью избирателей Евгений Разумный / Ведомости

До момента, когда начнут объявлять результаты голосования, явка остается главной интригой дня выборов. С утра Центризбирком объявил о самой высокой за последние 18 лет явке: по состоянию на 10.00 (московское время) явка избирателей на президентских выборах составила 16,55%. Для сравнения: на выборах президента в 2012 г. к 10.00 мск проголосовало 6,53% избирателей, вспоминала Панфилова.

Впрочем, происхождение рекорда быстро объяснилось: Центризбирком объявлял данные, собранные в режиме реального времени, в то время как показатели прошлых лет фиксируются по местному времени — без учета нарастающего итога. В аналогичной системе измерения рекорд 2018 г. смотрелся куда скромнее — прибавка к 2012 г. составила всего 5,8%.

Эта разница сохранялась на протяжении дня - к трем часам, если верить ГАС «Выборы» (хотя данные на сайте ЦИК постоянно менялись), явка составила 48,93% против 43,38% в 2012 г.

Самую высокую активность к этому времени демонстрировали избиратели Кабардино-Балкарии (71,95%), Ямало-Ненецкого округа (69,93% ), Чечни (66,55%), Тувы (68,50%) и Чукотки (67,40%). Преодолели барьер в 60% явки Кемеровская и Тюменская области, близко к нему подошли Северная Осетия, Татарстан, Ингушетия и Бурятия.

Но на этот раз многие традиционные зоны электоральной аномалии показали результат ниже обычного: в Чечне по сравнению с 2012 г. голосовало на 7,6% избирателей меньше, в Карачаево-Черкесии результат упал на 13%. Более низким по сравнению с 2012 г. результат остается в Мордовии, Дагестане, Коми и Якутии.

Самый активный рост явки на этот раз демонстрируют многие регионы, не отличавшиеся до сих пор активностью избирателей: председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался о 40,19 % явки — это на 6% больше, чем в 2012 г. (тогда в столице проглосовали 34,15% избирателей). Прирост явки на десять и более процентов демонстрируют Кабардино-Балкария, Чувашия, Липецкая и Тамбовская области.

Политолог Михаил Виноградов говорит, что сразу несколько факторов могли повлиять на рост активности избирателей. В их числе активизация психологии советского человека с его ответственным отношением к выборам, активизация административного ресурса и серьезная борьба за явку (в том числе при помощи системы «мобильного избирателя»), рост интереса к кампании за счет актуализации местной повестки — во многих регионах параллельно шло обсуждение вопросов благоустройства и других актуальных тем.

Политолог Валентин Бианки отмечает, что резкий рост утренней явки можно объяснить именно мобилизацией населения и его не следует прямо проецировать на итоговый показатель. Это подтверждают данные по Дальневосточному округу на 18.00, добавляет он. Действительно, результаты последнего замера показывают, что в Приморском крае к шести часам вечера проголосовали 55,44% избирателей, и это почти на 2% меньше, чем в 2012 г. В Хабаровском крае прирост явки к шести вечера составил около 4%.

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