На избирательных участках ажиотаж
Очереди в Москве, регионах и за рубежом
Голосование на одном из участков в Москве
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Голосование на одном из участков в Тюмени
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Военнослужащие подводных лодок Тихоокеанского флота на избирательном участке № 634 во Владивостоке
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Избирательный участок № 165 в Центарое, Чеченская Республика
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Учащиеся Черноморского высшего военно-морского училища на избирательном участке № 82 в Севастополе
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Очередь перед зданием Российского центра науки и культуры в Молдавии, где проходит голосование
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Очередь на избирательный участок в посольстве России в Бишкеке
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Голосование в российском посольстве в Германии
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