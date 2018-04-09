Эксперты увидели в работе СМИ на выборах признаки политического заказа

Аналитики «Голоса» увидели в освещении президентских выборов в СМИ признаки согласованной политической кампании Максим Стулов / Ведомости

Во многих российских СМИ освещение президентских выборов носило тенденциозный характер, имеющий признаки заранее спланированной и согласованной политической кампании, говорится в докладе, который публикует в понедельник движение «Голос». Речь идет не просто о количественном и качественном дисбалансе в освещении деятельности кандидатов (хотя президент Владимир Путин по числу упоминаний получил почти десятикратное преимущество перед ближайшими конкурентами): подконтрольные властям СМИ участвовали в манипулятивном освещении выборов, задавая определенные рамки, в которых должны были восприниматься образы кандидатов, следует из результатов проведенного «Голосом» мониторинга.

Путина вывели за скобки

По мнению экспертов «Голоса», СМИ действовали по единым лекалам, формируя скандальный образ оппозиционных кандидатов и выводя действующего президента за рамки избирательной кампании. В результате образ Путина оказался искусственно противопоставлен другим кандидатам: в СМИ он фигурировал в первую очередь в качестве главы государства.

На протяжении всей кампании в СМИ преобладали позитивные сообщения о Путине (46%) при полном отсутствии негативных. Второй по числу упоминаний кандидат, выдвиженец КПРФ Павел Грудинин, фигурировал чаще в негативных сообщениях – 55% случаев при полном отсутствии позитивных. Авторы доклада насчитали три волны негатива о Грудинине, в основном они были связаны с новостями о его заграничных счетах и имуществе, и все три раза начинались с подачи Центризбиркома. Закономерности могут свидетельствовать о спланированном характере данной информационной атаки, делают вывод эксперты. Они отмечают согласованность действий СМИ при формировании определенных образов кандидатов: Путина подавали как единственного «настоящего» кандидата, с Грудининым, Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским были постоянно связаны скандалы, к остальным же отношение было просто пренебрежительным (показывали мало и бессодержательно).

Непропорциональное освещение деятельности кандидатов в целом традиционно для российских выборов, отмечают авторы доклада, это связано с тем, что президент не обязан уходить в отпуск на время кампании. Собственно, широкое информирование о служебной деятельности президента Путина фактически и стало агитационной кампанией кандидата Путина. Центральным мероприятием стало ежегодное послание президента Федеральному собранию, которое привело к резкому росту упоминаемости Путина за две с половиной недели до выборов. По логике это послание должно было быть произнесено в 2017 г., но манипуляция конституционной нормой, совершенная с использованием преимуществ должностного положения, позволила кандидату в президенты искусственно создать для себя необоснованные преимущества в самый разгар агитационного этапа избирательной кампании, полагают авторы доклада. Они также констатируют, что комиссии по информационным спорам, которые в теории должны помочь избиркомам отличить агитацию от информирования, играли декоративную роль. Во многом это объясняется принципом формирования этих комиссий, преимущество в которых имеют члены и сотрудники избиркомов, а также представители ведомств.

По мнению авторов доклада, ЦИК должен проводить собственный мониторинг СМИ во время избирательных кампаний, чтобы выявлять неравноправное освещение кампании и быстро принимать эффективные меры по этому поводу. Следует также пересмотреть механизмы формирования в избирательных комиссиях групп по информационным спорам – в них должны входить представители всех кандидатов, наблюдательских и журналистских общественных объединений. Наконец, нужны законодательные изменения: неуход в отпуск на период выборов действующего президента и других должностных лиц, баллотирующихся на президентский пост, значительно искажает информационное поле и ведет к нарушению принципа равенства прав кандидатов.

Управление из единого центра

Бывшие участники кампании подтверждают подозрения «Голоса». Это явно не случайность, когда на мероприятие с участием Григория Явлинского приходят 10 камер, все снимают, а потом сразу несколько каналов дают сюжеты, в которых дружно цитируют один-единственный абзац из выступления кандидата, рассуждает зампред «Яблока» Николай Рыбаков: «Таких совпадений не бывает». Он отмечает, что все телеканалы в информационных блоках сюжеты о кандидатах (разумеется, исключая Путина) выстраивали строго в алфавитном порядке. «Даже времени на каждого выделяли пропорционально тем процентам, которые были запланированы для каждого», – вспоминает он.

Кампания больше напоминала хорошо срежессированный спектакль, согласен руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев: «Мы подали 135 жалоб в ЦИК на очевидные перекосы в информировании и направили 23 заявления в Генпрокуратуру – ни по одному обращению не было реакции, и это неудивительно: всеми управляли из одного центра».

На самом деле по сравнению с предыдущими кампаниями принципиально ничего не изменилось, уверен политолог Аббас Галлямов: телеканалы по-прежнему курирует [первый замруководителя администрации президента Алексей] Громов, руководят ими все те же люди, механизмы «темников» и телесовещаний не поменялись. Секрет не в технологиях, а в том, что отечественная пропагандистская машина давно уже настроилась на эксплуатацию классических российских архетипов и успехи сопутствуют ей только в этой части, полагает эксперт. Власти, по его мнению, не ставят перед собой нереалистичных целей, а работают в основном с тем, что возможно.