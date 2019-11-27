Объединенные Арабские Эмираты выбрали российскую ракету вместо европейской

Falcon Eye 2 является вторым военным спутником данного типа, который Arianespace обязалась доставить на орбиту по договоренности с ОАЭ. Предполагалось, что оба аппарата, разработанные и произведенные корпорациями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space, приступят к выполнению задач уже в 2019 г. Помимо чисто военных задач, связанных с мониторингом поверхности Земли, аппараты должны были привлекаться и к гражданским проектам. Однако запуск первого аппарата, состоявшийся 11 июля, был неудачным: на 131-й секунде полета произошло разрушение двигателя второй ступени ракеты Vega, что привело к уничтожению всей выводимой нагрузки. После этого Россия и ОАЭ приступили к консультациям по запуску Falcon Eye 2 на «Союзе», говорит человек, близкий к госкорпорации. Европейцы обещали, что пуски носителя Vega возобновятся в I квартале 2020 г., но во время визита гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ОАЭ в ноябре 2019 г. договоренности по «Союзу» были уже достигнуты окончательно.