Объединенные Арабские Эмираты выбрали российскую ракету вместо европейской
Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о запуске своего спутника оптической разведки Falcon Eye 2 не на европейской ракете Vega, а на российском носителе «Союз-СТ». Об этом «Ведомостям» сообщили два менеджера предприятий космической отрасли. Подтверждающее письмо от 26 ноября поступило в «Роскосмос» за подписью гендиректора компании Arianespace Стефана Исраэля, отвечающего за коммерческую эксплуатацию ракет-носителей с космодрома Куру (Французская Гвиана), уточнили собеседники.
Исходя из ограничений, связанных с графиком запусков с Куру в I квартале 2020 г., Исраэль просит провести запуск аппарата между первой декадой февраля и первой декадой марта 2020 г. «Самая ранняя дата запуска аппарата – 20 февраля, поскольку потребуется время на подготовку разгонного блока «Фрегат», используемого для вывода аппарата на солнечно-синхронную орбиту», – добавил менеджер одного из предприятий космической промышленности. По состоянию на октябрь 2018 г. стоимость пуска примерно аналогичной «Союз-СТ» ракеты «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» составляла $48,5 млн. Представитель «Роскосмоса» от комментариев воздержался.
Falcon Eye 2 является вторым военным спутником данного типа, который Arianespace обязалась доставить на орбиту по договоренности с ОАЭ. Предполагалось, что оба аппарата, разработанные и произведенные корпорациями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space, приступят к выполнению задач уже в 2019 г. Помимо чисто военных задач, связанных с мониторингом поверхности Земли, аппараты должны были привлекаться и к гражданским проектам. Однако запуск первого аппарата, состоявшийся 11 июля, был неудачным: на 131-й секунде полета произошло разрушение двигателя второй ступени ракеты Vega, что привело к уничтожению всей выводимой нагрузки. После этого Россия и ОАЭ приступили к консультациям по запуску Falcon Eye 2 на «Союзе», говорит человек, близкий к госкорпорации. Европейцы обещали, что пуски носителя Vega возобновятся в I квартале 2020 г., но во время визита гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ОАЭ в ноябре 2019 г. договоренности по «Союзу» были уже достигнуты окончательно.
Ракета и разгонный блок, которые могут быть использованы для запуска спутника ОАЭ, уже изготовлены и находятся в Куру, добавляет источник «Ведомостей»: «Остается их адаптировать к этому аппарату, провести подготовку и осуществить интеграцию полетного задания».
Отношения России и ОАЭ в космической сфере переживают очевидный подъем, считает сотрудник аппарата правительства: при помощи российского «Союза» на борт МКС в сентябре был доставлен первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури. Для Эмиратов это по-настоящему историческое событие, важность которого отмечалась и во время последнего визита президента России Владимира Путина в Абу-Даби. Поэтому нужно пользоваться моментом и расширять сотрудничество, говорит собеседник «Ведомостей», причем не только в пилотируемой космонавтике (контракт на полет второго космонавта ОАЭ может быть подписан в I квартале 2020 г.), но и в других космических проектах.