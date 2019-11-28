Гражданский форум призовет россиян включиться в судебную реформу

Обеспечить верховенство права должны 11 шагов, в их числе – расширение компетенции суда присяжных, изменение состава судей, процедуры их назначения и требований к ним. «Внутри судебной системы, не способной противостоять силовым структурам, уже нет импульса к реформе и необходимых для этого факторов, – говорится в материалах. – Общество должно взяться за решение проблемы судебной системы».