Гражданский форум призовет россиян включиться в судебную реформу
Для ее успеха нужны укрепление судов присяжных и общественный контроль за судами и силовиками
Верховенство права станет одной из главных тем Объединенного гражданского форума (ОГФ), который пройдет в Москве 30 ноября, следует из материалов его оргкомитета: государство не в состоянии обеспечить право на справедливый суд, но у гражданского общества есть план действий.
Обеспечить верховенство права должны 11 шагов, в их числе – расширение компетенции суда присяжных, изменение состава судей, процедуры их назначения и требований к ним. «Внутри судебной системы, не способной противостоять силовым структурам, уже нет импульса к реформе и необходимых для этого факторов, – говорится в материалах. – Общество должно взяться за решение проблемы судебной системы».
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