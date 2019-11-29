Смена руководства Социал-демократической партии Германии грозит развалом правящей коалиции
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в субботу объявит имена новых сопредседателей. Социал-демократы надеются, что новое руководство сможет вывести партию из затянувшегося кризиса – за последние два года популярность партии на федеральном уровне снизилась с 20,5 до 13%, свидетельствуют данные агентства YouGov. На некоторых местных выборах СДПГ демонстрировала еще более низкие результаты – так, в сентябре в Саксонии партия набрала всего 7,7% голосов. В то же время от выборов нового руководства зависит будущее не только самой партии, но и правящей в Германии коалиции, в которую СДПГ входит вместе с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), пишет Der Spiegel.
Предыдущий лидер СДПГ Андреа Налес покинула пост в июне этого года после выборов в Европейский парламент, на которых СДПГ заняла лишь третье место с 15,8% голосов. После этого временное руководство партии назначило новые внутрипартийные выборы и изменило их правила, разрешив кандидатам выступать парами-сопредседателями, предпочтительно – в составе мужчины и женщины. В ходе прошедшего в октябре первого раунда ни одна из пар не получила абсолютного большинства. Первое место, набрав 22,7%, занял тандем вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца с экс-депутатом парламента земли Бранденбург Кларой Гейвиц. С небольшим отрывом в 1,6% за ними следуют бывший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс с депутатом бундестага от земли Баден-Вюртемберг Саскией Эскен. В пятницу завершается десятидневный второй тур голосования, в ходе которого члены партии должны были выбрать одну из этих пар.