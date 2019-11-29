Смена руководства Социал-демократической партии Германии грозит развалом правящей коалиции

Предыдущий лидер СДПГ Андреа Налес покинула пост в июне этого года после выборов в Европейский парламент, на которых СДПГ заняла лишь третье место с 15,8% голосов. После этого временное руководство партии назначило новые внутрипартийные выборы и изменило их правила, разрешив кандидатам выступать парами-сопредседателями, предпочтительно – в составе мужчины и женщины. В ходе прошедшего в октябре первого раунда ни одна из пар не получила абсолютного большинства. Первое место, набрав 22,7%, занял тандем вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца с экс-депутатом парламента земли Бранденбург Кларой Гейвиц. С небольшим отрывом в 1,6% за ними следуют бывший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс с депутатом бундестага от земли Баден-Вюртемберг Саскией Эскен. В пятницу завершается десятидневный второй тур голосования, в ходе которого члены партии должны были выбрать одну из этих пар.