Титов пожаловался Путину на не выполняющих указания президента силовиков
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит президента Владимира Путина инициировать проверку законности и обоснованности привлечения к уголовной ответственности по ст. 210 Уголовного кодекса ряда бизнесменов, обвиняющихся в организации преступного сообщества или участии в нем. Это, в частности, гендиректор ООО «Омскгазстрой» Сергей Калинин, бывший гендиректор АО «Омскгоргаз», директор ОАО «Завод строительных материалов и конструкций» Алексей Цегельник, бывший директор ООО «Кристалл-комфорт» Геннадий Дьяков, председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов, экс-депутаты Волгоградской гордумы Федор Литвиненко и Евгений Щур, учредитель ООО «Ростжелдорстрой» Перис Гилядов и др. «При этом следствие в качестве признаков организованности и структурированности, необходимых для квалификации деяния по ст. 210 УК, рассматривает взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью коммерческой организации, которые лишь формально подпадают под эти признаки», – отмечается в обращении Титова, с которым ознакомились «Ведомости».
Например, волгоградские следователи, как следует из приложенных к обращению материалов, записали в организованную преступную группу руководство и сотрудников ООО «Верный выбор», специализировавшегося на выкупе права требования к страховым компаниям: по версии следствия, юристы предприятия организовали преступную группу, чтобы взыскать через суд с «Росгосстраха» завышенное возмещение. Нередко обвинение по ст. 210 появляется в деле после того, как истекают сроки действия по основным инкриминируемым бизнесменам статьям, так как это позволяет продолжать держать их в тюрьме, – именно так случилось с банкиром Поповым. Следствие сочло, что обвиняемые прибегли к занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ПАО «Тольяттиазот» при помощи незаконных сделок по реализации продукции через аффилированный с предприятием офшор по существенно заниженным ценам. Однако на момент возбуждения уголовного дела по трем из четырех эпизодов сроки привлечения к уголовной ответственности истекли, поэтому Попову предъявили обвинение в создании преступного сообщества.
В экономических делах 210-я статья давно превратилась в страшное средство давления, причем давления произвольного, отмечает Титов: «Следствие может ее вменять, может не вменять. Сегодня ему ничего не стоит назвать любую группу сотрудников организованным преступным сообществом и тем самым в разы ужесточить для них как условия предварительного заключения, так и финальное наказание». Путин давно признал наличие этой проблемы и раздал поручения ее решить – сначала к августу, потом перенесли на декабрь, напоминает бизнес-омбудсмен.
Поручение исключить применение к бизнесу статьи УК об организованной преступности Путин дал еще минувшим летом. Представить соответствующие предложения по уточнению законодательства Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет должны были к началу августа, но до сих пор никаких решений по этому поводу не принято. На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что вопрос будет и дальше прорабатываться.
Титов все делает правильно: надо как-то напоминать о поручении президента, сказал депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов. Он напоминает, что члены межфракционной группы по законодательному обеспечению прав предпринимателей направили в администрацию президента запрос по поводу сроков исполнения поручения, но ответа пока не получили. Поэтому в Думе решили вернуться к доработке законопроекта Шайхутдинова о запрете применения ст. 210 УК к преступлениям экономической направленности и делам о мошенничестве. Законопроект, получивший отрицательный отзыв правительства, доработают с учетом замечаний Верховного суда и предложат в качестве рабочего варианта администрации президента, обещает депутат.