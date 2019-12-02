Титов пожаловался Путину на не выполняющих указания президента силовиков

Например, волгоградские следователи, как следует из приложенных к обращению материалов, записали в организованную преступную группу руководство и сотрудников ООО «Верный выбор», специализировавшегося на выкупе права требования к страховым компаниям: по версии следствия, юристы предприятия организовали преступную группу, чтобы взыскать через суд с «Росгосстраха» завышенное возмещение. Нередко обвинение по ст. 210 появляется в деле после того, как истекают сроки действия по основным инкриминируемым бизнесменам статьям, так как это позволяет продолжать держать их в тюрьме, – именно так случилось с банкиром Поповым. Следствие сочло, что обвиняемые прибегли к занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ПАО «Тольяттиазот» при помощи незаконных сделок по реализации продукции через аффилированный с предприятием офшор по существенно заниженным ценам. Однако на момент возбуждения уголовного дела по трем из четырех эпизодов сроки привлечения к уголовной ответственности истекли, поэтому Попову предъявили обвинение в создании преступного сообщества.