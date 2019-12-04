ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

«Ведомости» направили запросы в ВТБ и пресс-секретарю премьера Олегу Осипову. Навальный в своем видеообращении призвал журналистов задать Дмитрию Медведеву вопрос о самолете его жены и стоимости полетов во время интервью премьера 20 каналам, которое запланировано на 5 декабря. Через полтора часа Навальный написал в Twitter, что с ФБК связались представители телеканала RT и пообещали задать вопрос. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала «Ведомостям», что корреспондент телеканала не будет присутствовать на интервью Медведева и Навальному она не звонила.