Путин призвал укрепить ракетно-космическую отрасль России

При этом речь идет не только об обновлении группировки за счет более продвинутых систем, но и о разворачивании принципиально новых космических аппаратов. К таковым можно отнести спутник-инспектор, запущенный на ракете «Союз-2.1в» 26 ноября с космодрома Плесецк: он способен перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, как отмечало РИА «Новости», спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с иностранных аппаратов. По версии аналитика в области космической деятельности Барта Хендрикса, речь может идти о космическом аппарате, созданном НПО им. Лавочкина и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики в рамках опытно-конструкторской разработки «Нивелир». В июне 2017 г. в космос запустили спутник-платформу под кодовым обозначением «Космос-2519», а в августе от него отделился малый космический аппарат «Космос-2521», предназначенный для инспекции одного из отечественных спутников. Через два месяца произошло еще одно раскрытие: от «Космоса-2521» отделился спутник-инспектор «Космос-2523», также способный диагностировать состояние других аппаратов.