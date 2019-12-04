Путин призвал укрепить ракетно-космическую отрасль России
Развитие орбитальной группировки спутников двойного и военного назначения стало центральной темой прошедшего в среду в Сочи совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны и главами предприятий оборонной промышленности. Открывая мероприятие, Путин напомнил, что ведущие страны мира активно развивают современные космические системы, дополняют и совершенствуют их технические характеристики, а руководство США открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий. Россия всегда последовательно выступала против милитаризации космоса, но развитие ситуации «требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», отметил президент. В качестве положительных примеров он назвал выросшие возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (они были подтверждены в ходе учений «Гром-2019») и разработку предприятиями промышленности новых спутниковых систем.
Перевооружению космических войск уделяется большое внимание в государственной программе вооружения (ГПВ), рассчитанной до 2027 г., говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны: вооруженные силы, как показал анализ военных конфликтов последнего десятилетия, остро нуждаются в новых системах спутниковой связи, наведения и целеуказания, радио-, радиотехнической и оптико-электронной разведке, а также ретрансляции. С 2000-х годов промышленность вела ряд передовых разработок в сфере военного космоса, но по совокупности технических (неготовность производства) и организационных (частое внесение изменений в техзадание заказчиком) причин они не смогли быть реализованы вовремя, признается собеседник «Ведомостей». Например, упомянутое Путиным обновление космического эшелона СПРН началось только в 2015 г. с запуском аппарата «Тундра», входящего в Единую космическую систему обнаружения и боевого управления, хотя военные анонсировали запуск первого аппарата еще в конце 2009 г. Сейчас ключевые вопросы связаны с импортозамещением, что тоже сказывается на сроках реализации ряда важных программ, добавляет собеседник, но они будут доведены до конца, поскольку в них уже вложили миллиарды рублей.
При этом речь идет не только об обновлении группировки за счет более продвинутых систем, но и о разворачивании принципиально новых космических аппаратов. К таковым можно отнести спутник-инспектор, запущенный на ракете «Союз-2.1в» 26 ноября с космодрома Плесецк: он способен перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, как отмечало РИА «Новости», спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с иностранных аппаратов. По версии аналитика в области космической деятельности Барта Хендрикса, речь может идти о космическом аппарате, созданном НПО им. Лавочкина и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики в рамках опытно-конструкторской разработки «Нивелир». В июне 2017 г. в космос запустили спутник-платформу под кодовым обозначением «Космос-2519», а в августе от него отделился малый космический аппарат «Космос-2521», предназначенный для инспекции одного из отечественных спутников. Через два месяца произошло еще одно раскрытие: от «Космоса-2521» отделился спутник-инспектор «Космос-2523», также способный диагностировать состояние других аппаратов.