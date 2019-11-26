Россия показала американцам ракету с гиперзвуковым блоком «Авангард»

Показав «Авангард», Россия выполнила свои обязательства по СНВ-3, поясняет высокопоставленный дипломатический источник «Ведомостей»: в случае если договор удастся продлить на пять лет, российские военные допустят инспекционную группу и на Красноярский машиностроительный завод, где в 2021 г. планируется развернуть серийное производство тяжелых жидкостных МБР РС-28 «Сармат» (о них Путин также заявил 1 марта 2018 г.). Пока дело идет к тому, что никакой РС-28 американские инспектора не увидят, поскольку СНВ-3 продлен не будет, полагает собеседник: США настаивают на привлечении к переговорам китайской стороны (МИД Китая уже ответил отказом), Россия же стремится зафиксировать текущее положение дел хотя бы на какой-то период, чтобы не допустить очередного витка гонки вооружений.