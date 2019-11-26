Политика

Россия показала американцам ракету с гиперзвуковым блоком «Авангард»

Москва надеется, что это поможет сохранить договор о сокращении наступательных вооружений
Иван Сафронов
Иван Сафронов
Кадр из видео / Министерство обороны

С 24 по 26 ноября российские военные провели для американских инспекторов показ ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», выполнив тем самым положение договора о сокращении наступательных вооружений ­(СНВ-3), действующего между Россией и США с февраля 2011 г. Показ проведен «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности договора об СНВ», уточнил представитель Минобороны России, добавив, что постановка ракетного комплекса на боевое дежурство должна состояться в декабре 2019 г.

Носителем «Авангарда» является советская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования УР-100УТТХ. Блок «Авангард» 15Ю71 («изделие 4202») разработан в реутовском НПО машиностроения. Впервые о нем публично рассказал президент Владимир Путин 1 марта 2018 г. в своем послании Федеральному собранию: главным отличием «Авангарда» от традиционных боевых блоков МБР, которые перемещаются по баллистической траектории, является возможность осуществлять маневры в атмосфере.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, первой на «Авангард» перевооружится 13-я ракетная дивизия РВСН, дислоцированная в Домбаровском позиционном районе (Оренбургская обл.). Именно там на протяжении последних лет велись подготовка к вводу в строй командного пункта и переделка двух шахтных пусковых установок, впоследствии их число будет доведено до шести, добавляет собеседник: «На первом этапе в Домбаровском будет развернут первый полностью укомплектованный ракетный полк». Второй полк, вооруженный «Авангардами», также планируется разместить в Оренбургской области, но процесс завершится на рубеже 2025–2027 гг., прогнозирует собеседник «Ведомостей».

Почему «Булава» не летает на запад

Объяснения выбору трассы могут быть логистические или конспирологические, но не технологические
Мнения

Показав «Авангард», Россия выполнила свои обязательства по СНВ-3, поясняет высокопоставленный дипломатический источник «Ведомостей»: в случае если договор удастся продлить на пять лет, российские военные допустят инспекционную группу и на Красноярский машиностроительный завод, где в 2021 г. планируется развернуть серийное производство тяжелых жидкостных МБР РС-28 «Сармат» (о них Путин также заявил 1 марта 2018 г.). Пока дело идет к тому, что никакой РС-28 американские инспектора не увидят, поскольку СНВ-3 продлен не будет, полагает собеседник: США настаивают на привлечении к переговорам китайской стороны (МИД Китая уже ответил отказом), Россия же стремится зафиксировать текущее положение дел хотя бы на какой-то период, чтобы не допустить очередного витка гонки вооружений.

Эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Стефанович считает, что если показ «Авангарда» будет воспринят в США как признание российской доброй воли и положительно оценен, желательно в публичной плоскости, то шансы на продление СНВ-3 немного подрастут. Если же пойдут традиционные комментарии, что русские опять обманывают, то сигнал будет прямо противоположный, считает он: «В любом случае Россия может честно говорить, что делает все возможное для сохранения СНВ-3».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.