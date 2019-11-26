Россия показала американцам ракету с гиперзвуковым блоком «Авангард»
С 24 по 26 ноября российские военные провели для американских инспекторов показ ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», выполнив тем самым положение договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), действующего между Россией и США с февраля 2011 г. Показ проведен «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности договора об СНВ», уточнил представитель Минобороны России, добавив, что постановка ракетного комплекса на боевое дежурство должна состояться в декабре 2019 г.
Носителем «Авангарда» является советская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования УР-100УТТХ. Блок «Авангард» 15Ю71 («изделие 4202») разработан в реутовском НПО машиностроения. Впервые о нем публично рассказал президент Владимир Путин 1 марта 2018 г. в своем послании Федеральному собранию: главным отличием «Авангарда» от традиционных боевых блоков МБР, которые перемещаются по баллистической траектории, является возможность осуществлять маневры в атмосфере.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, первой на «Авангард» перевооружится 13-я ракетная дивизия РВСН, дислоцированная в Домбаровском позиционном районе (Оренбургская обл.). Именно там на протяжении последних лет велись подготовка к вводу в строй командного пункта и переделка двух шахтных пусковых установок, впоследствии их число будет доведено до шести, добавляет собеседник: «На первом этапе в Домбаровском будет развернут первый полностью укомплектованный ракетный полк». Второй полк, вооруженный «Авангардами», также планируется разместить в Оренбургской области, но процесс завершится на рубеже 2025–2027 гг., прогнозирует собеседник «Ведомостей».
Показав «Авангард», Россия выполнила свои обязательства по СНВ-3, поясняет высокопоставленный дипломатический источник «Ведомостей»: в случае если договор удастся продлить на пять лет, российские военные допустят инспекционную группу и на Красноярский машиностроительный завод, где в 2021 г. планируется развернуть серийное производство тяжелых жидкостных МБР РС-28 «Сармат» (о них Путин также заявил 1 марта 2018 г.). Пока дело идет к тому, что никакой РС-28 американские инспектора не увидят, поскольку СНВ-3 продлен не будет, полагает собеседник: США настаивают на привлечении к переговорам китайской стороны (МИД Китая уже ответил отказом), Россия же стремится зафиксировать текущее положение дел хотя бы на какой-то период, чтобы не допустить очередного витка гонки вооружений.
Эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Стефанович считает, что если показ «Авангарда» будет воспринят в США как признание российской доброй воли и положительно оценен, желательно в публичной плоскости, то шансы на продление СНВ-3 немного подрастут. Если же пойдут традиционные комментарии, что русские опять обманывают, то сигнал будет прямо противоположный, считает он: «В любом случае Россия может честно говорить, что делает все возможное для сохранения СНВ-3».