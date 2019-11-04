Почему «Булава» не летает на запад

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Минобороны

30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка). Этот пуск проходил в рамках испытаний для модернизированной версии штатного носителя ракет этого типа: без зачетных стрельб передача подводной лодки ВМФ России невозможна. И экипаж субмарины, и ее системы, и сама ракета отработали штатно. Для «Булавы» это был 36-й всего (включая два бросковых) и 27-й полностью успешный пуск, если верить данным Минобороны.

Примечательно, что все стрельбы этой ракеты с самого начала испытаний в 2005 г. проходили по одной и той же трассе: из Белого или Баренцева моря на Камчатку, т. е. с запада на восток. В обратном направлении «Булава» ни разу не летала, хотя на боевом дежурстве Тихоокеанского флота находятся два носителя этой МБР: ракетоносцы К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах» прибыли в Вилючинск (Камчатка) в 2013–2014 гг. По полигону Чижа (Архангельская обл.) военные предпочитали отстреливаться более старыми и проверенными ракетами на жидком топливе (Р-29Р и все ее последующие модификации).