Приговор Егору Жукову: публичное недовольство властью стало преступлением

В случае с Жуковым все довольно прозрачно, уверен директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский: его задержали по ошибке, а когда выяснилось, что на видео не он, решили быстро найти что-нибудь еще. И тут следствие подвела сложившаяся за годы уверенность в том, что по обвинению в экстремизме можно привлечь любого, отмечает эксперт. Принято считать, что обвинение по 280-й статье – очень легкое, потому что нет высказывания, которое нельзя было бы признать экстремистским при должной степени усердия и наличии подходящего эксперта. Но в случае с Жуковым это оказалось непросто: он не только не призывал к насилию, но и в каждом случае специально оговаривал мирный характер протеста. Тем не менее приговор вынесен обвинительный, напоминает Верховский. Да, приговор условный, но по этой статье вообще редко сажают, продолжает Верховский. Хотя участие в любом митинге теперь может грозить Жукову тюрьмой: буквально на днях активисту Марку Гальперину, также осужденному по 280-й статье УК, заменили условный срок на реальный – за административные правонарушения, допущенные во время испытательного срока.