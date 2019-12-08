Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках. Как следует из иска («Ведомости» с ним ознакомились), заявитель провел почти четыре года в московских СИЗО, откуда его не менее 203 раз вывозили к следователям и в суды. В общей сложности он провел в фактически пыточных условиях около 1600 часов. Пассажиры автозаков страдают от отсутствия вентиляции, скученности и нахождения часами в тесных «стаканах» – часто в ущерб времени, отведенному на сон. В случае Марущака ситуация осложнялась тем, что, будучи инвалидом, он вынужден был передвигаться с помощью протеза, а автозаки для этого не приспособлены.