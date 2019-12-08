Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках. Как следует из иска («Ведомости» с ним ознакомились), заявитель провел почти четыре года в московских СИЗО, откуда его не менее 203 раз вывозили к следователям и в суды. В общей сложности он провел в фактически пыточных условиях около 1600 часов. Пассажиры автозаков страдают от отсутствия вентиляции, скученности и нахождения часами в тесных «стаканах» – часто в ущерб времени, отведенному на сон. В случае Марущака ситуация осложнялась тем, что, будучи инвалидом, он вынужден был передвигаться с помощью протеза, а автозаки для этого не приспособлены.
Заявитель ссылается на недавнее решение ЕСПЧ по делу «Томов и другие против России», в котором суд признал бесчеловечными условия транспортировки заключенных в России. Это было не первое такое решение, но на этот раз суд вынес так называемое пилотное постановление, т. е. признал проблему системной. Марущак напоминает, что по этому делу ЕСПЧ присудил одной из заявительниц компенсацию в 1500 евро за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут. Его же 1600 часов по такому тарифу тянут на 15 млн руб. Но, понимая, что российские суды не обеспечивают эффективной правовой защиты при рассмотрении жалоб даже на пытки, экс-чиновник заявляет лишь 15% от указанной суммы, а именно 2 250 000 руб.